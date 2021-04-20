Президент Владимир Зеленский подписал указ о лишении украинского гражданства трех лиц в соответствии с одобренными Советом нацбезопасности и обороны санкций за контрабанду.

Источник: собеседник Украинской правды, знакомый с ситуацией

Детали: По данным источника, речь идет о Вадиме Альперине, Араике Амирханяне и Александре Еримичуке.

Все они имеют гражданство других стран. Альперин имеет паспорт Израиля, Амирханян - Армении, а Еримичук - Румынии.

Предыстория:

Кабинет министров готовит процедуру депортации этих трех лиц.

На заседании Совета национальной безопасности и обороны ввели санкции против топ-десятки украинской контрабанды.

После этого от работы отстранили более 100 работников Гостаможслужбы, среди которых – 17 руководителей таможен и таможенных постов.

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