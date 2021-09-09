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COVID в Киеве: Новых больных еще больше

Четверг, 9 сентября 2021, 11:55
Фото КГГА

За сутки 8 сентября в столице обнаружили 379 новых больных коронавирусом, умерли два человека.

Источник: пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко

Прямая речь Кличко: "379 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умерли два человека".

Детали: Заболели 214 женщин в возрасте от 18 до 90 лет, 134 мужчины в возрасте от 18 до 87 лет, 15 девочек от 6 месяцев до 16 лет и 16 мальчиков от 8 месяцев до 17 лет.

87 человек госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Святошинском (84), Соломенском (63) и в Дарницком (52) районах.

Всего в столице за период пандемии зафиксировано 226 726 подтвержденных случаев коронавируса, 5 295 больных умерли. Преодолели вирус 217 700 жителей столицы, из них 249 за минувшие сутки.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Предыстория:

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус
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