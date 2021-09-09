На Донбассе тяжело ранили украинского бойца
Четверг, 9 сентября 2021, 18:34
В зоне проведения операции объединенных сил российско-оккупационные войска ранили украинского военного.
Источник: сообщение штаба ООС в Facebook
Детали: Сообщается, что с начала суток зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня. Обстрелы осуществлялись, в частности, из гранатометов и минометов.
Дословно: "В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - тяжелое".
Предыстория:
- Российско-оккупационные войска 8 сентября обстреляли мирные населенные пункты вдоль линии разграничения в Луганской и попали в пятиэтажку.
- В результате обстрела российско-оккупационных войск 8 сентября на Луганщине, шестеро украинських защитников получили акубаротравму.
Украинская правда