На Донбассе тяжело ранили украинского бойца

В зоне проведения операции объединенных сил российско-оккупационные войска ранили украинского военного.

Источник: сообщение штаба ООС в Facebook

Детали: Сообщается, что с начала суток зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня. Обстрелы осуществлялись, в частности, из гранатометов и минометов.

Дословно: "В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - тяжелое".

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