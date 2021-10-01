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С сегодняшнего дня украинские права водителя в ОАЭ можно обменять без экзаменов

Пятница, 1 октября 2021, 12:09
коллаж УП

1 октября вступил в силу меморандум о взаимопонимании между министерствами внутренних дел Украины и Объединенных Арабских Эмиратов о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений.

Источник: сайт МВД

Детали: Документ был подписан 14 февраля 2021 года в Абу-Даби.

Отныне каждый гражданин Украины, который переезжает на жительство в Объединенные Арабские Эмираты, сможет конвертировать собственное национальное водительское удостоверение в эмиратский аналог по упрощенной процедуре - без необходимости повторной сдачи теоретического и практического экзаменов. Такое упрощение касается только категорий "А" и "В".

Кроме того, благодаря достигнутым договоренностям граждане Украины, которые временно находятся в Объединенных Арабских Эмиратах, могут управлять автомобилем, имея при себе национальное водительское удостоверение без необходимости дополнительного получения международного удостоверения.

Отмечается, что аналогичные условия будут применяться к гражданам ОАЭ, которые находятся или проживают в Украине.

Украинская правда
Темы: автоМВД
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