Арахамия убеждает, что вопрос Разумкова не главный в Трускавце: потому и не позвали

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что вопрос отставки председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова не главный в Трускавце, поэтому его и не пригласили.

Источник: Арахамия в Трускавце

Прямая речь: "Вы слишком много внимания этому вопросу посвящаете. Это второй человек государства де-юре, но для нас это просто внутренне фракционный вопрос...

У нас не о Разумкове. У нас все путешествие (в Трускавец - ред.) заранее планировалась. Вопрос Разумкова вообще не поднимался. У нас экватор по работе Верховной Рады".

Детали: По словам Арахамии, первый день сборов в Трускавце "слуги" посвятят анализу работы Верховной Рады за 2 года.

Он заявил, что на заседании фракции могут решить, собирать или не собирать подписи за отставку Разумкова.

Председатель фракции "Слуга народа" заверил, что олигарх Игорь Коломойский не давал ему указания уволить Разумкова.

Арахамия добавил, что "слуги" не скрывают, что причиной конфликта между главой ВР и президентской фракцией является вопрос закона об олигархах.

Также он призвал следить в каком виде закон об олигархах попадет на подпись к президенту.

Арахамия о законе об олигархах: "Комитет уже подписал и отправил в юридическое управление... Закон об олигархах они не хотят отпускать. Сейчас он в каком-то состоянии анализа, а затем он должен выйти в том виде, в котором его подписал комитет на подпись председателю Верховной Рады.

Насколько мне сейчас известно, председатель ВР не собирается подписывать закон в том состоянии и ждет, что юридическое управление что-то существенно исправит. А с этим уже будет много, я считаю, уголовных процессов связано".

Почему это важно: В последние дни разгорается конфликт между монобольшинством и Разумковым.

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Напомним: