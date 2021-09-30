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"Слуга народа" инициировала сбор подписей за отставку Разумкова

Четверг, 30 сентября 2021, 10:59
Слуга народа инициировала сбор подписей за отставку Разумкова
Дмитрий Разумков. Фото УП

Фракция "Слуга народа" решила начать сбор подписей за отставку спикера Дмитрия Разумкова.

Источник: Разумков в Facebook

Прямая речь: "Ожидаемо, коллеги пришли за подписными листами об отзыве меня с должности Председателя Верховной Рады Украины. Соответствующее предложение подал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия".

 
Фото з Facebook разумкова

Детали: Разумков добавил, что он "сразу расписал документ на Аппарат Верховной Рады", и уже 30 сентября депутаты получат подписные листы.

Спикер ВР также пожелал коллегам "продуктивной работы в Трускавце".

Почему это важно: В феврале источники УП сообщали, что президент Владимир Зеленский хотел бы видеть на посту председателя ВР действующего вице-спикера Руслана Стефанчука. Причиной такого желания называли самостоятельность действующего председателя Дмитрия Разумкова, который якобы имеет собственные политические амбиции и старается не зависеть от Офиса президента.

Каких мер в этом направлении депутаты не принимали, но напряжение между "Слугой народа" и спикером все же было.

На согласительном совете 20 сентября, когда обсуждали повестку дня сессии, внутренний конфликт вышел в публичную плоскость. По требованию фракции "Слуга народа" в повестку дня сесси внесли "антиолигархический" пакет из законопроектов (№5599 и №5600) хотя Разумков считал, что они не готовы к рассмотрению.

Тогла глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко назвал действия Разумкова "некомандными", а советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что если конфликт будет расти, то "вмешается президент". 

В то же время начали говорить о сборах парламентской фракции "Слуга народа" в Трускавце. Разумков сообщил, что его на это собрание не пригласили.

Предыстория:   

  • На согласительном совете 20 сентября спикер ВР Дмитрий Разумков рассказал о слухах, что нардепам предлагают "по 50-100 тысяч" за поддержку "некоторых отставок" во власти, и попросил антикоррупционные органы проверить эту информацию.
  • Он также утверждал, что в отставку не собирается, и что с подписными листами к нему не приходили.

Украинская правда

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Темы: Разумков ДмитрийВерховная РадаотставкаАрахамия
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