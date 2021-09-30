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"Маленькие мелочи и регламентная война": Арахамия аргументировал отставку спикера Рады

Четверг, 30 сентября 2021, 22:32
фото: слуга народа

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил, что отставка главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова инициировал из-за "маленьких мелочей, о которых стыдно говорить" и различий во мнениях.

Источник: Арахамия в эфире "Народ против" на канале "Украина 24"

Прямая речь Арахамии: "Вы же наблюдали, что в последние недели, когда мы начали принимать закон об олигархах случалось... Сначала был инцидент с Венецианской комиссией, к сожалению, после этого наши споры стали публичными. Затем началась, как внутри фракции называют - "холодная регламентная война", когда начали ... Ну, там маленькие мелочи, которые я не хочу, честно говоря, стыдно перед зрителями это выносить наружу.

Я просто хочу прокомментировать простые вещи, которые действительно все понимают... Я всем напоминаю, что это кресло спикера фактически принадлежит "Слуге народа" на сейчас, и действующий спикер был делегирован от "Слуги народа"...

Если человек больше не "слуга народа" или не совпадают у него мысли со "слугой народа", она просто будет заменена, как все другие должности, как в Кабинете министров".

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Напомним:

  • Арахамия начал сбор подписей за отставку Разумкова. Позже Арахамия подал второе обращение - уже лично от себя.
  • Представитель президента Украины Сергей Никифоров уверяет, что глава государства не причастен к сбору подписей за отставку Разумкова, это инициатива Арахамии.

Роман Петренко, УП
Темы: Арахамия Разумков ДмитрийСлуга народаВерховная Рада
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