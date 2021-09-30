Арахамия подал второе обращение по поводу увольнения Разумкова – теперь лично от себя
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обратился к председателю Верховной Рады Дмитрия Разумкова с подписными листами по освобождению спикера второй раз за день - теперь лично от своего имени.
Источник: пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний в Facebook
Прямая речь Туний: "Поступило второе обращение - от народного депутата Украины Давида Арахамии. Что же, процедура запускается второй раз, новый комплект подписных листов будет выдан безотлагательно".
Детали: В обращении Арахамия от имени нардепа требует от Разумкова предоставить листы для сбора подписей об увольнении самого главы парламента.
Что предшествовало: 30 сентября стало известно, что фракция "Слуга народа" решила начать сбор подписей за отзыв с должности спикера парламента Дмитрия Разумкова. С соответствующим письмом об этом к Разумкову обратился председатель фракции СН Давид Арахамия.
Предыстория:
- В феврале источники УП сообщали, что президент Владимир Зеленский хотел бы видеть на посту председателя ВРдействующего вице-спикера Руслана Стефанчука. Причиной такого желания называли самостоятельность действующего председателя Дмитрия Разумкова, который якобы имеет собственные политические амбиции и старается не зависеть от Офиса президента.
- На согласительном совете 20 сентября, когда обсуждали повестку дня сессии, внутренний конфликт вышел в публичную плоскость. По требованию фракции "Слуга народа"в повестку дня сесси внесли "антиолигархический" пакет из законопроектов (№5599 и №5600) хотя Разумков считал, что они не готовы к рассмотрению.
- Тогла глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко назвал действия Разумкова"некомандными", а советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что если конфликт будет расти, то "вмешается президент".