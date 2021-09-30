Арахамия подал второе обращение по поводу увольнения Разумкова – теперь лично от себя

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обратился к председателю Верховной Рады Дмитрия Разумкова с подписными листами по освобождению спикера второй раз за день - теперь лично от своего имени.

Источник: пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний в Facebook

Прямая речь Туний: "Поступило второе обращение - от народного депутата Украины Давида Арахамии. Что же, процедура запускается второй раз, новый комплект подписных листов будет выдан безотлагательно".

Детали: В обращении Арахамия от имени нардепа требует от Разумкова предоставить листы для сбора подписей об увольнении самого главы парламента.

Что предшествовало: 30 сентября стало известно, что фракция "Слуга народа" решила начать сбор подписей за отзыв с должности спикера парламента Дмитрия Разумкова. С соответствующим письмом об этом к Разумкову обратился председатель фракции СН Давид Арахамия.

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