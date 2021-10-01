Джелял в "суде" оккупантов заявил, что Россия репрессирует крымских татар

Нариман Джелял (Джелялов), которого ФСБ обвинила в подрыве газопровода в Крыму, проиграл так называемый "суд" касательно освобождения его из-под стражи. На заседании он выступил с речью, в которой обвинил Россию в оккупации украинского полуострова и политическом преследовании крымских татар.

Источник: стенограма речи политзаключенного, которую опубликовал в Facebook его адвокат Николай Полозов

Прямая речь: "Должен заявить, что считаю уголовное преследование в отношении себя политически мотивированным. Оно является следствием моей публичной, ясной и открытой позиции касательно территориальной целостности Украины, нарушений прав человека в Крыму, а также положения крымскотатарского народа в результате действий российской власти с 2014 г.

Мне неоднократно приходилось быть свидетелем различных политически мотивированных судебных процессов. Поэтому я не питаю иллюзий касательно сегодняшнего решения.

Я должен заявить, что совершенно не верю в российское правосудие, когда дело касается политического преследования, как в моем случае.

Однако это не останавливает меня в деле борьбы за права человека, свободу и справедливость".

Детали: Полозов рассказал, что в пятницу в "Верховном суде Крыма" состоялось рассмотрение апелляционных жалоб на постановление "суда" первой инстанции о заключении Наримана Джеляла под стражу.

"Судья" решил закрыть заседание от прессы в уже закрытом режиме отклонил ходатайство задержанного об изменении меры пресечения и освобождении из-под ареста.

Единственное, на что "суд" пошел, так это сократил срок содержания под стражей на один день – теперь он истекает не 4, а 3 ноября.

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