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Джелял в "суде" оккупантов заявил, что Россия репрессирует крымских татар

Пятница, 1 октября 2021, 16:31
Нариман Джелял (фото с Facebook-страницы Николая Полозова)

Нариман Джелял (Джелялов), которого ФСБ обвинила в подрыве газопровода в Крыму, проиграл так называемый "суд" касательно освобождения его из-под стражи. На заседании он выступил с речью, в которой обвинил Россию в оккупации украинского полуострова и политическом преследовании крымских татар.

Источник: стенограма речи политзаключенного, которую опубликовал в Facebook его адвокат Николай Полозов

Прямая речь: "Должен заявить, что считаю уголовное преследование в отношении себя политически мотивированным. Оно является следствием моей публичной, ясной и открытой позиции касательно территориальной целостности Украины, нарушений прав человека в Крыму, а также положения крымскотатарского народа в результате действий российской власти с 2014 г.

Мне неоднократно приходилось быть свидетелем различных политически мотивированных судебных процессов. Поэтому я не питаю иллюзий касательно сегодняшнего решения.

Я должен заявить, что совершенно не верю в российское правосудие, когда дело касается политического преследования, как в моем случае.

Однако это не останавливает меня в деле борьбы за права человека, свободу и справедливость".

Детали: Полозов рассказал, что в пятницу в "Верховном суде Крыма" состоялось рассмотрение апелляционных жалоб на постановление "суда" первой инстанции о заключении Наримана Джеляла под стражу.

"Судья" решил закрыть заседание от прессы в уже закрытом режиме отклонил ходатайство задержанного об изменении меры пресечения и освобождении из-под ареста.

Единственное, на что "суд" пошел, так это сократил срок содержания под стражей на один день – теперь он истекает не 4, а 3 ноября.

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Предыстория:

  • 23 августа, в День украинского флага, в селе Перевальное между Симферополем и Ялтой был поврежден газопровод. В России возбудили уголовное дело по статье "Диверсия", которая предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.
  • 3-4 августа в Крыму задержали 5 крымских татар: первого заместителя председателя Меджлиса Наримана Джелял, Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеинова и Эльдара Одаманов. Всем задержанным избрана мера пресечения - содержание под стражей.
  • В Меджлисе говорят, что Наримана Джеляла (Джелялов – российский вариант фамилии) после задержания целый день держали в наручниках и с мешком на голове.
  • Федеральная служба безопасности Российская Федерация 7 сентября заявила, что украинские разведчики организовали, а крымчане Асан и Азиз Ахтемова якобы выполнили подрыв участка газопровода в районе Перевального в оккупированном Крыму. Один из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова ФСБ назвали посредником.

Темы: КрымРосcиякрымские татарысуд
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