Вирастюк принес присягу в Раде под крики "Позор"

Признанный избранным на промежуточных выборах в округе №87 от партии "Слуга народа" стронгмен Василий Вирастюк принес присягу народного депутата Украины.

Источник: трансляция заседания парламента 15 июня

Детали: Часть нардепов выкрикивали при этом "Позор", коллеги из "Слуги народа" поддержали Вирастюка аплодисментами.

На пленарном заседании 15 июня зарегистрировано 177 нардепов.

Что предшествовало: Большая палата Верховного суда отменила решение Верховного суда от 23 мая, которым был отменен протокол ЦИК о признании победителем промежуточных выборов в ВР в 87 округе "слуги народа" Василия Вирастюка.

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