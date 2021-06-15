Вирастюк принес присягу в Раде под крики "Позор"
Вторник, 15 июня 2021, 10:26
Признанный избранным на промежуточных выборах в округе №87 от партии "Слуга народа" стронгмен Василий Вирастюк принес присягу народного депутата Украины.
Источник: трансляция заседания парламента 15 июня
Детали: Часть нардепов выкрикивали при этом "Позор", коллеги из "Слуги народа" поддержали Вирастюка аплодисментами.
На пленарном заседании 15 июня зарегистрировано 177 нардепов.
Что предшествовало: Большая палата Верховного суда отменила решение Верховного суда от 23 мая, которым был отменен протокол ЦИК о признании победителем промежуточных выборов в ВР в 87 округе "слуги народа" Василия Вирастюка.
Предыстория:
- 28 марта в округе 87 в Ивано-Франковской области состоялись довыборы в Верховную Раду.
- 4 апреля на округе №87 завершился подсчет голосов за кандидатов в народные депутаты, силач и выдвиженец "Слуги народа" Василий Вирастюк обошел Александра Шевченко на 749 голосов: Вирастюк получил 31,25%, а Шевченко – 29,69% голосов избирателей.
- Шевченко решил защищать свой результат в суде.
- 22 апреля ЦИК официально признал Вирастюка победителем.
- 1 мая Большая палата Верховного суда признала противоправным и отменила протокол Центральной избирательной комиссии, которым кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк был признан победителем.
Валентина Романенко, УП