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Вирастюк принес присягу в Раде под крики "Позор"

Вторник, 15 июня 2021, 10:26

Признанный избранным на промежуточных выборах в округе №87 от партии "Слуга народа" стронгмен Василий Вирастюк принес присягу народного депутата Украины.

Источник: трансляция заседания парламента 15 июня

Детали: Часть нардепов выкрикивали при этом "Позор", коллеги из "Слуги народа" поддержали Вирастюка аплодисментами.

На пленарном заседании 15 июня зарегистрировано 177 нардепов.

Что предшествовало: Большая палата Верховного суда отменила решение Верховного суда от 23 мая, которым был отменен протокол ЦИК о признании победителем промежуточных выборов в ВР в 87 округе "слуги народа" Василия Вирастюка.

Предыстория:

  • 28 марта в округе 87 в Ивано-Франковской области состоялись довыборы в Верховную Раду.
  • 4 апреля на округе №87 завершился подсчет голосов за кандидатов в народные депутаты, силач и выдвиженец "Слуги народа" Василий Вирастюк обошел Александра Шевченко на 749 голосов: Вирастюк получил 31,25%, а Шевченко – 29,69% голосов избирателей.
  • Шевченко решил защищать свой результат в суде.
  • 22 апреля ЦИК официально признал Вирастюка победителем.
  • 1 мая Большая палата Верховного суда признала противоправным и отменила протокол Центральной избирательной комиссии, которым кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк был признан победителем.

Валентина Романенко, УП
Темы: Слуга народаВерховная Рада


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