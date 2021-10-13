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Несколько областей отвечают "красному" уровню опасности Covid

Среда, 13 октября 2021, 12:04
иллюстративное фото лечение ковид-больных. Эльдар Сарахман, УП

Несколько областей Украины соответствуют критериям "красного" региона по уровню эпидемической опасности распространения коронавируса.

Источник: данные Минздрава, обнародованные на сайте министерства

Детали: Так по состоянию на 13 октября в Донецкой и Одесской области в течение последних трех дней наблюдается превышение уровня госпитализаций и загрузки коек с кислородом, а в Сумской - превышен коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 и уровень госпитализации.

 
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данные Минздрава

В то же время решений комиссии по ТЭБ и ЧС по этим регионам пока нет, поэтому в статистике Минздава эти области указаны как "оранжевые".

Напомним: "Красный" уровень устанавливает государственная комиссия ТЭБ и ЧС, но она пока определила его только для Херсонской области с 15 октября.

Справка: "Красный" уровень устанавливается на территории региона в случае наличия в течение трех дней подряд двух и более следующих признаков:

  • загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 - более 65%;
  • количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 в течение последних семи дней на 100 тыс. населения - менее 300;
  • количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 в течение последних семи дней на 100 тыс. населения - более 60;
  • коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) - более 20%;
  • уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 в течение последних семи дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом - более 50%.

Валентина Романенко, УП
Темы: карантинкоронавирус
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