Несколько областей отвечают "красному" уровню опасности Covid
Несколько областей Украины соответствуют критериям "красного" региона по уровню эпидемической опасности распространения коронавируса.
Источник: данные Минздрава, обнародованные на сайте министерства
Детали: Так по состоянию на 13 октября в Донецкой и Одесской области в течение последних трех дней наблюдается превышение уровня госпитализаций и загрузки коек с кислородом, а в Сумской - превышен коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 и уровень госпитализации.
В то же время решений комиссии по ТЭБ и ЧС по этим регионам пока нет, поэтому в статистике Минздава эти области указаны как "оранжевые".
Напомним: "Красный" уровень устанавливает государственная комиссия ТЭБ и ЧС, но она пока определила его только для Херсонской области с 15 октября.
Справка: "Красный" уровень устанавливается на территории региона в случае наличия в течение трех дней подряд двух и более следующих признаков:
- загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 - более 65%;
- количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 в течение последних семи дней на 100 тыс. населения - менее 300;
- количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 в течение последних семи дней на 100 тыс. населения - более 60;
- коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) - более 20%;
- уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 в течение последних семи дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом - более 50%.