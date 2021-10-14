В Ливане на митинге началась стрельба, есть погибшие
В ливанском Бейруте неизвестные открыли огонь чтобы разогнать протест против судьи по делу масштабного взрыва селитры в местном порту, известно о как минимум 6 убитых и десятках раненых. Украинцев среди них, по предварительным данным, нет.
Источник: Al Jazeera, представитель МИД Украины Олег Николенко
Hizbullah guy wearing anti-COVID mask while firing an AK-47 in Beirut (@anwaramro11, @AFPphoto) pic.twitter.com/XDQtaok8hg— Graeme Wood (@gcaw) October 14, 2021
Детали: Сотни протестующих 14 октября вышли на улицы Бейрута чтобы выступить против судьи Тарека Битара, рассматривающего дело о взрыве в порту столицы Ливана. По мнению митингующих, судья пристрастен, поэтому его следует отстранить от рассмотрения дела.
Во время акции началась стрельба, нападавшие использовали гранатометы и автоматы, работали также снайперы.
Some of the scenes captured by our brave photographers who were on the frontline #beirut #lebanon @HassanAmmar5 @hmalla72 @bilalhusseinz and @altawilfadi pic.twitter.com/6OPM4oSr8o— Sarah El Deeb (@seldeeb) October 14, 2021
По данным Al Jazeera, в результате стрельбы по меньшей мере 6 человек погибли, а около 30 человек были ранены.
Премьер-министр Ливана Наджиб Микати призвал граждан к спокойствию. Армия страны обратились к гражданам с призывом покинуть район, в котором произошла стрельба.
В то же время в МИД Украины отметили, что следят за ситуацией в Бейруте.
Прямая речь Николенко: "Граждан Украины среди пострадавших на данный момент нет. Украинское посольство открыло круглосуточную "горячую линию" для оказания помощи украинцам".
معلومات أولية عن سقوط شهيد وعدد من الجرحى في اطلاق النار باتجاه المتظاهرين السلميين والجيش يلاحق مطلقي النار#الطيونه pic.twitter.com/In10s8Lwp1— nbnlebanon (@nbntweets) October 14, 2021