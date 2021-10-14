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В Ливане на митинге началась стрельба, есть погибшие

Четверг, 14 октября 2021, 16:47
В Ливане на митинге началась стрельба, есть погибшие
Бейрут, фото из Twitter @nbntweets

В ливанском Бейруте неизвестные открыли огонь чтобы разогнать протест против судьи по делу масштабного взрыва селитры в местном порту, известно о как минимум 6 убитых и десятках раненых. Украинцев среди них, по предварительным данным, нет.

Источник: Al Jazeera, представитель МИД Украины Олег Николенко

Детали: Сотни протестующих 14 октября вышли на улицы Бейрута чтобы выступить против судьи Тарека Битара, рассматривающего дело о взрыве в порту столицы Ливана. По мнению митингующих, судья пристрастен, поэтому его следует отстранить от рассмотрения дела.

Во время акции началась стрельба, нападавшие использовали гранатометы и автоматы, работали также снайперы.

По данным Al Jazeera, в результате стрельбы по меньшей мере 6 человек погибли, а около 30 человек были ранены.

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати призвал граждан к спокойствию. Армия страны обратились к гражданам с призывом покинуть район, в котором произошла стрельба.

В то же время в МИД Украины отметили, что следят за ситуацией в Бейруте.

Прямая речь Николенко: "Граждан Украины среди пострадавших на данный момент нет. Украинское посольство открыло круглосуточную "горячую линию" для оказания помощи украинцам".

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Темы: Ливанмитинги
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