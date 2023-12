В Ливане на митинге началась стрельба, есть погибшие

В ливанском Бейруте неизвестные открыли огонь чтобы разогнать протест против судьи по делу масштабного взрыва селитры в местном порту, известно о как минимум 6 убитых и десятках раненых. Украинцев среди них, по предварительным данным, нет.

Источник: Al Jazeera, представитель МИД Украины Олег Николенко

Детали: Сотни протестующих 14 октября вышли на улицы Бейрута чтобы выступить против судьи Тарека Битара, рассматривающего дело о взрыве в порту столицы Ливана. По мнению митингующих, судья пристрастен, поэтому его следует отстранить от рассмотрения дела.

Во время акции началась стрельба, нападавшие использовали гранатометы и автоматы, работали также снайперы.

Some of the scenes captured by our brave photographers who were on the frontline #beirut #lebanon @HassanAmmar5 @hmalla72 @bilalhusseinz and @altawilfadi pic.twitter.com/6OPM4oSr8o