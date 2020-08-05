Взрыв в Бейруте: погибших уже 135, раненых более 5 тысяч
Среда, 5 августа 2020, 20:10
Известно о 135 убитых и 5000 раненых в результате взрыва в порту ливанской столицы.
Источник: CNN
Детали: Число погибших в результате взрыва во вторник увеличилось до 135, сообщил министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан.
По его словам, еще 5000 человек ранены, а десятки пропали без вести.
Прямая речь Хасана: "К сожалению, число пострадавших увеличивается. Раненых уже 5000 человек, им оказывается помощь как в столице, так и за ее пределами".
Предыстория:
- Большой взрыв произошел в ливанской столице Бейрут, ранив людей и разбив окна в зданиях по всему городу. Дома на расстоянии до 10 километров были повреждены, а число пострадавших перевалило за сотню.
- Два украинских корабля MERO STAR и RAOUF H были недалеко от места взрыва в порту столицы Ливана.
- Министр внутренних дел Ливана Мохамед Фехми заявил, что причиной взрыва может быть склад с огромным количеством нитрата аммония, который хранился там с 2014 года.
- Позже местные СМИ сообщили, что в Бейруте взорвалась селитра из судна, принадлежащего россиянину.
- Взрыв в Бейруте оставил 300 тысяч человек без дома, нанесенный ущерб оценивают в более, чем $3 млрд.
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