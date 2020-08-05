Взрыв в Бейруте: погибших уже 135, раненых более 5 тысяч

Известно о 135 убитых и 5000 раненых в результате взрыва в порту ливанской столицы.

Источник: CNN

Детали: Число погибших в результате взрыва во вторник увеличилось до 135, сообщил министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан.

По его словам, еще 5000 человек ранены, а десятки пропали без вести.

Прямая речь Хасана: "К сожалению, число пострадавших увеличивается. Раненых уже 5000 человек, им оказывается помощь как в столице, так и за ее пределами".

Предыстория:

Большой взрыв произошел в ливанской столице Бейрут, ранив людей и разбив окна в зданиях по всему городу. Дома на расстоянии до 10 километров были повреждены, а число пострадавших перевалило за сотню.

Два украинских корабля MERO STAR и RAOUF H были недалеко от места взрыва в порту столицы Ливана.

Министр внутренних дел Ливана Мохамед Фехми заявил, что причиной взрыва может быть склад с огромным количеством нитрата аммония, который хранился там с 2014 года.

Позже местные СМИ сообщили, что в Бейруте взорвалась селитра из судна, принадлежащего россиянину.

Взрыв в Бейруте оставил 300 тысяч человек без дома, нанесенный ущерб оценивают в более, чем $3 млрд.

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