У Лівані на мітингу почалася стрілянина, є загиблі

У ліванському Бейруті невідомі відкрили вогонь аби розігнати протест проти судді у справі масштабного вибуху селітри у місцевому порту, відомо про як мінімум 6 вбитих та десятки поранених. Українців серед них, за попередніми даними, немає.

Джерело: Al Jazeera, речник МЗС України Олег Ніколенко

Деталі: Сотні протестувальників 14 жовтня вийшли на вулиці Бейрута аби виступити проти судді Тарека Бітара, що розглядає справу вибуху у порту столиці Лівану. На думку мітингувальників, суддя упереджений, тому його слід усунути від розгляду справи.

Під час акції почалася стрілянина, нападники використовували гранатомети та автомати, працювати також снайпери.

Some of the scenes captured by our brave photographers who were on the frontline #beirut #lebanon @HassanAmmar5 @hmalla72 @bilalhusseinz and @altawilfadi pic.twitter.com/6OPM4oSr8o