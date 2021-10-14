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У Лівані на мітингу почалася стрілянина, є загиблі

Четвер, 14 жовтня 2021, 16:47
Бейрут, фото з Twitter @nbntweets

У ліванському Бейруті невідомі відкрили вогонь аби розігнати протест проти судді у справі масштабного вибуху селітри у місцевому порту, відомо про як мінімум 6 вбитих та десятки поранених. Українців серед них, за попередніми даними, немає.

Джерело: Al Jazeera, речник МЗС України Олег Ніколенко

Деталі: Сотні протестувальників 14 жовтня вийшли на вулиці Бейрута аби виступити проти судді Тарека Бітара, що розглядає справу вибуху у порту столиці Лівану. На думку мітингувальників, суддя упереджений, тому його слід усунути від розгляду справи.

Під час акції почалася стрілянина, нападники використовували гранатомети та автомати, працювати також снайпери.

За даними Al Jazeera, внаслідок стрілянини щонайменше 6 людей загинули, а близько 30 осіб були поранені.

Прем'єр-міністр Лівану Наджиб Мікаті закликав громадян до спокою. Армія країни звернулася до громадян із закликом покинути район, в якому сталася стрілянина.

Водночас в МЗС України зазначили, що слідкують за ситуацією в Бейруті.

Пряма мова Ніколенка: "Громадян України серед постраждалих наразі немає. Українське посольство відкрило цілодобову "гарячу лінію" для надання допомоги українцям".

Теми: Ліванмітинги


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