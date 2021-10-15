Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Количество смертей от Covid в Украине перевалило за 60 тысяч

Пятница, 15 октября 2021, 08:18
Количество смертей от Covid в Украине перевалило за 60 тысяч
Пациент в Covid-больнице, фото Эльдара Сарахмана, УП

За сутки 14 октября в Украине зафиксировали 13 624 случая заболевания коронавирусной болезнью и 202 летальных случая от нее, госпитализированы с Covid-19 или подозрением на него 4 947 человек, выздоровел 4 591 человек.

Источник: Министерство здравоохранения и Talagram Коронавірус_інфо

Детали: Среди новых больных 1 177 детей и 170 медработников.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 610 899 человек, из них выздоровели 2 316 582 человека, умерли 60 137 человек.

Отметку в 54 тысячи умерших от Covid Украина пересекла 6 сентября, 55 тысяч умерших от эпидемии – 21 сентября, 56 тысяч смертей – 29 сентября. По состоянию на 5 октября умерших было 57 206 человек, уже 8 октября – 58 081 человек, 12 октября – 59 052 человека

За три последних дня умерли 1 085 жителей страны. Динамика летальных случаев ускорилась (около тысячи смертей за 15 дней. 8 дней, 5 дней, 3 дня, 4 дня, 3 дня). 

С 27 мая, когда умерших от эпидемии в Украине насчитывалось 50 067 человек, от коронавируса умерло 10 070 человек.

При этом вакцинировались против коронавируса SARS CoV 2 в Украине 7 794 189 человек: 7 794 187 человек первой дозой вакцины, 6 364 933 человека – обеими.

14 октября, в праздничный выходной, прививку сделали 34 897 человек: первую дозу вакцины – 19 703 человека, вторую дозу – 15 194 человека.

Напомним: По состоянию на 13 октября по суточной смертности от коронавируса Украина занимала 5-е место в мире и 2-е в Европе.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Алена Рощенко, УП, дополнено

"Украинская правда" в Threads

Темы: Covid-2019коронавирусэпидемиявакцинацияздоровье
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Все новости...
Covid-2019
Путин вышел к ошалевшей толпе в Дербенте, внезапно забыв о ковиде
Хорошее слово о Covid-19. Как пандемия открыла новые возможности в науке и медицине
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Последние новости
12:50
Погода на среду: будет облачно с прояснениями, местами дождь
12:49
Действительно ли обезжиренные молочные продукты более полезны для здоровья – объясняют ученые
12:39
Зеленский провел Ставку: оружие на 2024 год, дроны, фронт
12:24
Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь
12:24
Украинский институт книги призвал государство погасить 45-миллионный долг
12:05
Мировые банки в этом году уволили более 60 тысяч работников
12:05
видеоНа дне гранитного карьера на Днепропетровщине установили елку с гирляндами
11:59
Шойгу доложил Путину об уничтожении корабля "Новочеркасск" в Феодосии
11:54
В Литве готовятся запретить использование пластиковой посуды в кафе и на массовых мероприятиях
11:51
В Харьковской области из-за обстрелов 1 человек погиб и 1 человек был травмирован
Все новости...
Реклама: