Количество смертей от Covid в Украине перевалило за 60 тысяч

За сутки 14 октября в Украине зафиксировали 13 624 случая заболевания коронавирусной болезнью и 202 летальных случая от нее, госпитализированы с Covid-19 или подозрением на него 4 947 человек, выздоровел 4 591 человек.

Источник: Министерство здравоохранения и Talagram Коронавірус_інфо

Детали: Среди новых больных 1 177 детей и 170 медработников.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 610 899 человек, из них выздоровели 2 316 582 человека, умерли 60 137 человек.

Отметку в 54 тысячи умерших от Covid Украина пересекла 6 сентября, 55 тысяч умерших от эпидемии – 21 сентября, 56 тысяч смертей – 29 сентября. По состоянию на 5 октября умерших было 57 206 человек, уже 8 октября – 58 081 человек, 12 октября – 59 052 человека.

За три последних дня умерли 1 085 жителей страны. Динамика летальных случаев ускорилась (около тысячи смертей за 15 дней. 8 дней, 5 дней, 3 дня, 4 дня, 3 дня).

С 27 мая, когда умерших от эпидемии в Украине насчитывалось 50 067 человек, от коронавируса умерло 10 070 человек.

При этом вакцинировались против коронавируса SARS CoV 2 в Украине 7 794 189 человек: 7 794 187 человек первой дозой вакцины, 6 364 933 человека – обеими.

14 октября, в праздничный выходной, прививку сделали 34 897 человек: первую дозу вакцины – 19 703 человека, вторую дозу – 15 194 человека.

Напомним: По состоянию на 13 октября по суточной смертности от коронавируса Украина занимала 5-е место в мире и 2-е в Европе.

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