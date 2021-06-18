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Секретарь СНБО заявил, что российская сеть магазинов не будет работать в Украине

Пятница, 18 июня 2021, 19:36
Секретарь СНБО заявил, что российская сеть магазинов не будет работать в Украине

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что сеть Mere, которая является проектом владельцев российской сети дискаунтеров "Светофор", не будет работать в Украине.

Источник: брифинг Данилова после заседания СНБО

Прямая речь Данилова: "Это (открытие магазинов - ред.) операция российских спецслужб, которые имеют большое желание развернуть на территории Херсонской, Одесской, Николаевской, Запорожской областей так называемую сеть дискаунтеров для использования во время избирательного процесса для достижения своих политических целей.

Эта сеть в Украине работать не будет.

Мне жаль, что мэр и депутаты, которые есть в городе Николаеве не понимают, что они несут так же общую ответственность. И когда они говорят, что у них не хватает полномочий, то, уважаемые друзья, было бы желание - полномочия на сегодняшний день наша Конституция, наши законы дают всем, начиная от местного самоуправления заканчивая всеми другими институтами. Этими полномочиями надо пользоваться и применять".

Предыстория:

  • 14 июня стало известно, что до конца месяца сеть Mere (проект владельцев российской сети дискаунтеров "Светофор") планирует возобновить работу своего магазина в Николаеве, который был закрыт в 2020 году, также в планах - открытие 40 магазинов по Украине до конца года.
  • Позже на полях форума "Украина 30" секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что выход российской сети супермаркетов на украинский рынок невозможен. Он сказал, что этому должны противостоять местные власти Николаева, иначе к ним будут применены "меры".
  • Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что не понимает, каким образом местные власти могут запретить вероятное возобновление работы магазина Mere.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДаниловРосcия
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