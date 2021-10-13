Верещук готова стать министром обороны: Кто-то должен это делать

Нардеп "Слуги народа" и член оборонного комитета в парламенте Ирина Верещук заявила о готовности стать министром обороны, ее кандидатуру обсуждали во фракции.

Источник: Верещук в программе "Первые лица" на 24 канале, LIGA.net

Прямая речь: "У меня нет такого: хочу не хочу. Мы пришли командой президента, за плечами президента, за его именем. Но мы должны брать на себя ответственность".

Детали: Верещук подтвердила, что ее кандидатуру обсуждали во фракции "Слуга народа", однако с президентом Владимиром Зеленским по этому вопросу она пока не общалась.

Верещук надеется, что коллеги-нардепы поддержат ее кандидатуру, если на то будет воля Зеленского как верховного главнокомандующего.

Она также сказала, что готова к вызовам на должности министра обороны.

Прямая речь: "У меня есть высшее военное образование, у меня муж военный, я служила в армии, один из сыновей военный...

Я хорошо знаю, куда иду. Я прекрасно понимаю, какой риск для меня лично это составляет – и репутационный, и политический, и для моего будущего, и психологический. Но кто-то должен это делать".

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