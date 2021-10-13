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Верещук готова стать министром обороны: Кто-то должен это делать

Среда, 13 октября 2021, 08:21
Верещук готова стать министром обороны: Кто-то должен это делать
Ирина Верещук, фото из ее Facebook

Нардеп "Слуги народа" и член оборонного комитета в парламенте Ирина Верещук заявила о готовности стать министром обороны, ее кандидатуру обсуждали во фракции.

Источник: Верещук в программе "Первые лица" на 24 канале, LIGA.net

Прямая речь: "У меня нет такого: хочу не хочу. Мы пришли командой президента, за плечами президента, за его именем. Но мы должны брать на себя ответственность".

Детали: Верещук подтвердила, что ее кандидатуру обсуждали во фракции "Слуга народа", однако с президентом Владимиром Зеленским по этому вопросу она пока не общалась.

Верещук надеется, что коллеги-нардепы поддержат ее кандидатуру, если на то будет воля Зеленского как верховного главнокомандующего.

Она также сказала, что готова к вызовам на должности министра обороны.

Прямая речь: "У меня есть высшее военное образование, у меня муж военный, я служила в армии, один из сыновей военный... 

Я хорошо знаю, куда иду. Я прекрасно понимаю, какой риск для меня лично это составляет – и репутационный, и политический, и для моего будущего, и психологический. Но кто-то должен это делать".

Предыстория:

  • В июля 2021 года после увольнения Руслана Хомчака с должности главы Генштаба ВСУ, заговорили и об увольнении министра обороны Андрея Тарана.
  • 7 сентября глава фракции "Слуга народу" Давид Арахамия анонсировал кадровые изменения в Кабмине. УП писала, что этой осенью могут уволить 5-6 министров.
  • Кадровые изменения в правительстве должны были обсуждать на съезде "Слуги народа" в Трускавце 1-3 октября.
  • Вопрос смены министров в парламенте планировали рассмотреть в начале октября, но отложили.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Кабинет министровСлуга народа
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