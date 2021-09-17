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Украина подготовила новый пакет санкций: за российские "выборы" на оккупированных территориях

Пятница, 17 сентября 2021, 19:10
Украина подготовила новый пакет санкций: за российские выборы на оккупированных территориях

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что под санкции Украины попадут все причастные к проведению "выборов" в Госдуму России на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

Источник: Данилов во время брифинга после заседания СНБО

Прямая речь Данилова: "У нас было два доклада - председателя Службы безопасности Ивана Баканова. Подавляющее большинство санкций касается вопроса, который сегодня есть на оккупированной территории Крыма и Донецкой и Луганской областей - это "выборы" в так называемую Государственную думу РФ.

Мы уверены, что на этих территориях РФ не вправе проводить выборы.

Поэтому все участники этого процесса - члены участковых комиссий, агитаторы, кандидаты, наблюдатели, - они будут под санкциями нашей страны.

Мы сегодня отработали первый список этих лиц. Ко всем без исключения лиц санкции, которые есть у нас в правовом поле, будут в ближайшее время указом президента применены.

Кроме того, мы имеем желание предупредить всех иностранных граждан, желающих участвовать в этом фарсе на территории Донецкой и Луганской области и на территории Крыма.

Если они там появятся в качестве официальных наблюдателей на выборах, независимо от того, будут ли они сенаторами, будут другими должностными лицами, мы предупреждаем, они обязательно будут под санкциями нашей страны.

Детали: Отвечая на вопрос журналистов, Данилов рассказал, что под санкциями состоянию на сейчас 53 члена территориальных избирательных комиссий, 33 кандидата в Госдуму РФ.

Отмечается, что этот санкционный перечень дополняется.

Данилов напомнил, что все подсанкционные лица не смогут пересекать границу Украины, а также пользоваться имуществом на территории нашего государства.

Предыстория:

  • В России 17-19 сентября проходят выборы в Думу.
  • Лидер пророссийских боевиков на оккупированной части Донецкой области Украины Денис Пушилин заявил, что для жителей ОРДО с российскими паспортами пустят 825 автобусов и 12 поездов, чтобы они смогли проголосовать на выборах в Госдуму РФ.
  • Верховная Рада призвала международное сообщество предостеречь Россию от проведения выборов в Государственную Думу РФ в оккупированном Крыму, исключить участие в них жителей ОРДЛОи не признавать легитимность выборов, намеченных на 19 сентября 2021 года.
  • МИД Украины выразил протест и осудило противоправное проведения Россией выборов в Госдуму РФ на временно оккупированной территории Крыма и принудительное привлечение к голосованию жителей ОРДЛО.

Роман Петренко, УП

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Темы: СНБОсанкции
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