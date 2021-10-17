Британия планирует принять закон, который позволит "исправлять" решения ЕСПЧ

Предстоящий пересмотр Закона Великобритании о правах человека будет включать "механизм" для "исправления" постановлений Европейского суда по правам человека.

Источник: заявление министра юстиции Великобритании Доминик Рааба, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico

Прямая речь Рааба: "Мы хотим, чтобы последнее слово в толковании законов страны оставалось за Верховным судом, а не за Страсбургским судом".

Детали: Министр поставил под сомнение законность Европейского суда выносить решения по внутренним делам в Великобритании, утверждая, что государственные службы, такие как Национальная служба здравоохранения, должны управляться "избранными законодателями", а не "судебным законодательством".

"Я не думаю, что задача Европейского суда в Страсбурге - диктовать вещи… будь наше социальное обеспечение или наши полицейские силы", - сказал он.

Министр также заявил, что британские войска, проходящие службу за границей, подвергаются "опасности" из-за страха судебного иска в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека.

"Мы выявляем проблемы и стараемся их исправить. Там, где были решения, которые, хотя и должным образом вынесены судами, мы считаем неправильными, парламент должен издать законы, чтобы исправить их", - сказал он.

Великобритания была одной из первых стран, ратифицировавших Европейскую конвенцию о правах человека в 1949 году, и признала юрисдикцию Страсбургского суда с 1966 года.