ОБСЕ приостановила миссию на Донбассе из-за протестов сепаратистов

ОБСЕ приостановила свою наблюдательную миссию на востоке Украины после протестов возле ее штаб-квартиры в оккупированном Донецке.

Источник: глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик в комментарии Reuters

Прямая речь Чевика: "Из-за обеспокоенности за нашу безопасность и из-за правил и соображений безопасности мы приостановили наши операции".

Детали: В субботу около 200 пророссийских демонстрантов пикетировали наблюдателей ОБСЕ, требуя освобождения "офицера" боевиков, задержанного украинскими военными на прошлой неделе.

Агентство отмечает, что миссия уже сталкивалась с протестами оккупантов, но на этот раз демонстранты, похоже, заблокировали вход в отель, где базируются наблюдатели.

В то же время, Чевик отметил, что наблюдатели пока не почувствовали угрозы со стороны протестующих.

Что предшествовало: В среду, 13 октября, украинские военнослужащие задержали мужчину, который под предлогом разминирования территории вел разведку оставленных Вооруженными силами Украины позиций вблизи Золотого. Позже оказалось, что задержанный - гражданин России Андрей Косяк.

Служба безопасности Украины установила, что Косяк осуществлял разведку, он имеет криминальное прошлое. Ему объявили подозрение. На мобильном устройстве данного представителя незаконных вооруженных формирований украинские силовики обнаружили видео его участия в обстреле позиций ВСУ.

Медиа РФ вечером в четверг опубликовали реакцию представителей ОРЛО на задержание Косяка. "ЛНР прекратила все контакты с Киевом в Совместном центре по контролю за прекращением огня (СЦКК) до возвращения своего офицера, задержанного вчера киевскими силовиками на линии разграничения. В Луганске заявляют, что офицер был задержан во время согласованных с ОБСЕ работ у КПП "Первомайск - Золотое", - говорилось в сообщении.