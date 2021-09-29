ОПЗЖ поддерживает Добкина на выборах мэра Харькова

"Оппозиционная платформа - За жизнь" сообщила, что на внеочередных выборах харьковского городского головы поддерживает Михаила Добкина.

Источник: пресс-служба ОПЗЖ

Дословно: "Михаил Добкин - не новый человек для Харькова, он связан с родным городом годами жизни и результативной деятельностью для его развития.

Михаил Добкин последовательно выступает за выполнение Минских соглашений и восстановления мира на Донбассе, в вопросах защиты прав русскоязычных граждан Украины, в защите канонической православной церкви в борьбе против искажения истории и исторической памяти нашего народа.

Немаловажен и тот факт, что Михаила Добкина связывала многолетняя дружба и успешная совместная работа с покойным мэром Харькова Геннадием Кернесом. Геннадий Кернес руководил избирательной кампанией Михаила Добкина на пост мэра Харькова, а после победы Михаила Добкина на выборах мэра - стал секретарем Харьковского городского совета. Во время работы Михаила Добкина на посту губернатора Харьковщины Геннадий Кернес впервые стал мэром города. Вместе они создавали и реализовывали план развития Харькова".

Детали: ОПЗЖ призывает всех членов партии поддержать Добкина.

Что было ранее: