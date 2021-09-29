Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ОПЗЖ поддерживает Добкина на выборах мэра Харькова

Среда, 29 сентября 2021, 18:17
ОПЗЖ поддерживает Добкина на выборах мэра Харькова
фото: www.facebook.com/dobkin.mihail

"Оппозиционная платформа - За жизнь" сообщила, что на внеочередных выборах харьковского городского головы поддерживает Михаила Добкина.

Источник: пресс-служба ОПЗЖ

Дословно: "Михаил Добкин - не новый человек для Харькова, он связан с родным городом годами жизни и результативной деятельностью для его развития.

Михаил Добкин последовательно выступает за выполнение Минских соглашений и восстановления мира на Донбассе, в вопросах защиты прав русскоязычных граждан Украины, в защите канонической православной церкви в борьбе против искажения истории и исторической памяти нашего народа.

Немаловажен и тот факт, что Михаила Добкина связывала многолетняя дружба и успешная совместная работа с покойным мэром Харькова Геннадием Кернесом. Геннадий Кернес руководил избирательной кампанией Михаила Добкина на пост мэра Харькова, а после победы Михаила Добкина на выборах мэра - стал секретарем Харьковского городского совета. Во время работы Михаила Добкина на посту губернатора Харьковщины Геннадий Кернес впервые стал мэром города. Вместе они создавали и реализовывали план развития Харькова".

Детали: ОПЗЖ призывает всех членов партии поддержать Добкина.

Что было ранее:

  • 30 марта Верховная Рада назначила внеочередные выборы городского головы Харькова на 31 октября 2021 года. Это постановление было принято в связи со смертью Геннадия Кернеса, избранного городским головой на выборах осенью 2020 года.
  • Харьковская городская ТИК 21 сентября приняла документы от двух желающих баллотироваться на пост городского головы - самовыдвиженцев - Константина Немичева и Михаила Добкина.
  • Партия "Слуга народа" не будет выдвигать своего кандидата на выборы харьковского городского головы.
  • Позже еще три претендента на пост мэра Харькова подали документы на регистрацию.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОПЗЖХарьковвиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Все новости...
ОПЗЖ
Нардеп из "батальона Монако" уже в третий раз за большую войну выехал из Украины
Григорию Суркису оставили звание "почетного гражданина" Харьковской области
СБУ арестовала активы депутата-предателя от ОПЗЖ на 500 миллионов гривен
Последние новости
11:20
По всей Украине объявили тревогу: МиГ-31К летает над Черным морем
11:17
WP: США ведут переговоры об "обновлении" Палестинской администрации
10:48
Нефть дорожает в ожидании снижения процентных ставок в США
10:48
В Киеве проведут учения по безопасности: будут новые блокпосты и проверки машин
10:37
Кулеба: ЕС перенес решение о 50 млрд для Украины не из-за Венгрии
10:21
"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным
10:21
Курс валют на 26 декабря: сколько стоят доллар и евро
10:03
ДНК осьминогов может содержать подсказку по глобальному потеплению – исследование
10:01
WSJ: США пытаются восстановить агентурную сеть в Китае
09:57
Что ждет мировую экономику в 2024-м году: главные угрозы
Все новости...
Реклама: