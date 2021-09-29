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ОПЗЖ поддерживает Добкина на выборах мэра Харькова

Среда, 29 сентября 2021, 18:17
фото: www.facebook.com/dobkin.mihail

"Оппозиционная платформа - За жизнь" сообщила, что на внеочередных выборах харьковского городского головы поддерживает Михаила Добкина.

Источник: пресс-служба ОПЗЖ

Дословно: "Михаил Добкин - не новый человек для Харькова, он связан с родным городом годами жизни и результативной деятельностью для его развития.

Михаил Добкин последовательно выступает за выполнение Минских соглашений и восстановления мира на Донбассе, в вопросах защиты прав русскоязычных граждан Украины, в защите канонической православной церкви в борьбе против искажения истории и исторической памяти нашего народа.

Немаловажен и тот факт, что Михаила Добкина связывала многолетняя дружба и успешная совместная работа с покойным мэром Харькова Геннадием Кернесом. Геннадий Кернес руководил избирательной кампанией Михаила Добкина на пост мэра Харькова, а после победы Михаила Добкина на выборах мэра - стал секретарем Харьковского городского совета. Во время работы Михаила Добкина на посту губернатора Харьковщины Геннадий Кернес впервые стал мэром города. Вместе они создавали и реализовывали план развития Харькова".

Детали: ОПЗЖ призывает всех членов партии поддержать Добкина.

Что было ранее:

  • 30 марта Верховная Рада назначила внеочередные выборы городского головы Харькова на 31 октября 2021 года. Это постановление было принято в связи со смертью Геннадия Кернеса, избранного городским головой на выборах осенью 2020 года.
  • Харьковская городская ТИК 21 сентября приняла документы от двух желающих баллотироваться на пост городского головы - самовыдвиженцев - Константина Немичева и Михаила Добкина.
  • Партия "Слуга народа" не будет выдвигать своего кандидата на выборы харьковского городского головы.
  • Позже еще три претендента на пост мэра Харькова подали документы на регистрацию.

Украинская правда
Темы: ОПЗЖХарьковвиборы
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