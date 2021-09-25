Блок Кернеса выдвинул Терехова кандидатом в мэры

Харьковская городская организация партии "Блок Кернеса – успешный Харьков" выдвинула кандидатом на должность городского головы секретаря горсовета, исполняющего обязанности мэра Игоря Терехова.

Источник: Интерфакс-Украина

Детали: Участники конференции в субботу поддержали кандидатуру Терехова единогласно.

Прямая речь сына покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса, Кирилла: "Игорь Александрович, думаю, что Геннадий Адольфович (Кернес – ИФ) хотел этого. Пора избавиться от приставки и.о., двигайтесь вперед. Мы вас поддержим".

Больше деталей: Перед этим Харьковская городская территориальная избирательная комиссия на своем заседании приняла решение о регистрации шести кандидатов на должность городского головы.

"Мы зарегистрировали шесть кандидатов, подавших документы, и одному отказали", - сообщила корреспонденту "Интерфакс-Украина" председатель горизбиркома Елена Матвиенко.

Она уточнила, что из шести кандидатов только один баллотируется от партии – это бывший судья Апелляционного суда, председатель фракции Партии Шария в Харьковском горсовете Владимир Плетнев.

Остальные пять кандидатов – самовыдвиженцы. Это народный депутат нескольких созывов, экс-глава Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин, который был мэром с 2006 по 2010 года, председатель областной организации Нацкорпуса Константин Немичев, позиционирующий себя как единый кандидат от проукраинских сил, депутат Харьковского облсовета от ОПЗЖ, заместитель городского головы Валерий Говоров, экс-депутат Харьковского горсовета от партии регионов Дмитрий Маринин, который в последние годы позиционировал себя как непримиримый оппонент городского головы Геннадия Кернеса и член партии "Наш край" Александр Кондрусик, который ведет в Facebook блог под именем "Саша Псих".

Справка: Игорь Терехов (1967 г.р.) с сентября 2015 года был первым заместителем городского головы Харькова Геннадия Кернеса. До этого (с апреля 2007 года) был заместителем председателя Харьковской облгосадминистрации, а затем (с апреля 2019 года) – заместителем городского головы Харькова.

9 декабря 2020 года Терехов был избран секретарем Харьковского горсовета.

16 декабря 2020 года Кернес умер в немецкой клинике "Шарите". Как известно, по действующему законодательству секретарь городского совета осуществляет полномочия городского головы в случае досрочного прекращения или невозможности выполнения городским головой своих полномочий.

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