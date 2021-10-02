Зеленский считает, что олигархи стали бояться

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления перед фракцией "Слуга народа" прокомментировал работу Совета нацбезопасности и обороны и выразил мнение, что олигархи и государственные предатели наконец почувствовали на себе давление.

Источник: глава государства в субботу в Трускавце, которого цитирует официальный сайт СН

Детали: Часть выступления Зеленский посвятил сфере нацбезопасности и обороны Украины.

Прямая речь: "Важно, что у нас появилось СНБО. Этот орган заработал мощно. Различные финансовые группы, олигархи, государственные изменники боятся, ежедневно каждый (из них - УП) чувствует давление. И люди оценили это, общество поверило.

Если ты предатель, мы будем знать, где твое место".

Предыстория: Перед этим Владимир Зеленский подчеркивал, не называя конкретных имен, что любой из команды СН, кто не принимает участия в борьбе с украинскими олигархами, должен уйти в другую политическую силу. Таким образом он отреагировал на вопрос журналистов о ситуации с возможным уходом с должности главы ВР Дмитрия Разумкова.

В Верховной Раде поддержали во втором чтении и в целом президентский законопроект об олигархах №5599.

Спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что для исправления коллизии в законе об олигархах, президент Владимир Зеленский может его ветировать и вернуть в Верховную Раду с предложениями. В противном случае придется вносить изменения в закон другим законопроектом.