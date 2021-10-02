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Зеленский сказал, в чем "большая ошибка" Разумкова

Суббота, 2 октября 2021, 16:13
фото Эльдара Сарахмана, УП

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "внутрифракционным" вопрос относительного пребывания Дмитрия Разумкова на должности главы Верховной Рады и отметил, что было ошибочно со стороны спикера парламента поднимать такой вопрос, озвучивая перед медиа.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на комментарий главы государства, который он дал журналистам в субботу в Трускавце, где проходит выездное заседание фракции "Слуга народа"

Прямая речь Зеленского: "Вопрос Дмитрия Александровича (Разумкова - УП) для меня, простите, ну совсем не вопрос. Этот вопрос в целом, я считаю, внутрифракционный. Я считаю, что большая ошибка со стороны Димы и консультантов, которые сейчас с ним работают, что он выносит эти вопросы в публичную сферу, медиа.

Нет, секретов никаких нет, но я считаю, что у этих людей другие политические взгляды. И это – нормально. Мы живем в демократическом государстве. Но если они (взгляды - УП) другие, чем у… 73%, которые отдали голоса именно за эту программу (партии "Слуга народа" – УП), то это нормально – значит, ты живешь своей личной жизнью".

Детали: Представители фракции "Слуга народа" на заседании в субботу решили, когда будут увольнять Разумкова с его должности.

В контексте обсуждения персоны Разумкова Зеленский общими фразами подчеркнул, что кто-либо из команды СН, кто не принимает участия в борьбе с украинскими олигархами, должен перейти в какую-то другую политсилу.

Прямая речь Зеленского: "Ищите другую команду... та или инача личность (не поддерживающая борьбу с олигархами - УП). Вопрос же не в нем (не в Разумкове - УП)".

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Предыстория:

  • Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия начал сбор подписей за отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Позже Арахамия подал второе обращение об освобождении Разумкова - уже лично от себя.
  • Арахамия объяснил, что отставку главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова инициировал из-за "маленьких мелочей, о которых стыдно говорить" и различий во мнениях.
  • Разумков ответил, что он "сразу расписал документ на Аппарат Верховной Рады", и уже 30 сентября депутаты получат подписные листы.
  • 2 октября стало известно, что депутатская фракция "Слуга народа" собрала более необходимых 150 подписей за инициирование отзыва Дмитрия Разумкова с должности спикера Верховной Рады.

Темы: Разумков ДмитрийЗеленскийСлуга народаВерховная Рада
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