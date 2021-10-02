"Слуги" уже собрали подписи за отставку Разумкова

Депутатская фракция "Слуга народа" собрала более необходимых 150 подписей за инициирование отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады.

Источник: нардеп от "Слуги народа" Алексей Устенко в комментарии "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Устенко: "На момент моего подписания было уже 160 подписей".

Детали: Сбор подписей проходил на выездном заседании фракции в субботу в Трускавце.

Справка: Предложения по отзыву спикера могут вноситься в парламент не менее чем одной третью народных депутатов от конституционного состава Рады с их подписями.

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