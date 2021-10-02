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"Слуги" уже собрали подписи за отставку Разумкова

Суббота, 2 октября 2021, 15:30
ДМИТРИЙ РАЗУМКОВ. ФОТО УП

Депутатская фракция "Слуга народа" собрала более необходимых 150 подписей за инициирование отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады.

Источник: нардеп от "Слуги народа" Алексей Устенко в комментарии "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Устенко: "На момент моего подписания было уже 160 подписей".

Детали: Сбор подписей проходил на выездном заседании фракции в субботу в Трускавце.

Справка: Предложения по отзыву спикера могут вноситься в парламент не менее чем одной третью народных депутатов от конституционного состава Рады с их подписями.

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Предыстория:

  • Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия начал сбор подписей за отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Позже Арахамия подал второе обращение об освобождении Разумкова - уже лично от себя.
  • Разумков ответил, что он "сразу расписал документ на Аппарат Верховной Рады", и уже 30 сентября депутаты получат подписные листы.
  • Арахамия объяснил, что отставка главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова инициировал из-за "маленьких мелочей, о которых стыдно говорить" и различий во мнениях.
  • Разумков официально пригласил народных депутатов фракции "Слуга народа" на встречу в понедельник, чтобы обсудить его работу на посту председателя парламента.

Темы: Слуга народаРазумков ДмитрийВерховная Рада
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