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В Украине антирекорд летальных случаев Covid: за сутки 538 смертей

Вторник, 19 октября 2021, 08:22
В Украине антирекорд летальных случаев Covid: за сутки 538 смертей
Фото Эльдара Сарахмана, УП

За сутки 18 октября в Украине зафиксировали 15 579 случаев заболевания коронавирусной болезнью и 538 летальных случаев от нее, госпитализировали с Covid-19 или подозрением на него 2 852 человека, выздоровели 7 776 человек.

Источник: данные Министерства здравоохранения, дашборд СНБО и Коронавірус_інфо

Детали: Среди новых больных 1 309 детей и 282 медработника.

За последние сутки больше всего случаев заболевания зарегистрировано в Одесской (1 418), Харьковской (1 412), Днепропетровской (1 203), Запорожской (1 019) и Львовской (959) областях.

Летальных случаев от коронавируса после праздничных выходных больше всего зарегистрировали во Львовской (65), Донецкой (55), Луганской (34), Сумской (28), Харьковской (27) областях, а также в Полтавской области и в Киеве (по 26).

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 660 273 человек, из них 2 337 194 человека выздоровели, 61 348 человек скончались.

Предыдущий "антирекорд" по суточной смертности был зафиксирован 7 апреля этого года: за сутки 6 апреля умер 481 больной с коронавирусом. За сутки 12 октября в Украине зафиксировали 471 летальный случай от Covid-19.

По состоянию на 15 октября общее количество летальных случаев от Covid превысило отметку в 60 тысяч (60 137 человек). За последуюшие 4 дня Covid погубил еще 1 211 жизней в Украине.

По состоянию на 22 апреля в Украине было зафиксировано более 40 тысяч смертей от Covid.

Динамика ковида в Украине
Динамика ковида в Украине
Дашборд УП

Напомним: 17 октября Украина по количеству больных была на 9 месте в мире и на 4-м в Европе, а по суточной смертности на 8 месте в мире и на 4 месте в Европе.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Алена Рощенко, УП, дополнено

"Украинская правда" в Threads

Темы: Covid-2019коронавирусэпидемия
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