Еще одна область Украины становится "красной" из-за ситуации ковидом

С 23 октября Сумская область Украины относится к "красному" региону эпидопасности из-за распространения коронавируса.

Источник: министр Кабинета министров Олег Немчинов в Телеграмм, Коронавірус_інфо

Прямая речь: "Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

По результатам Государственная комиссия решила установить: с 00 часов 00 минут 23 октября 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Сумской области, и применить на территории Сумской области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности".

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Детали: Также на внеочередном заседании комиссии ТЭБ и ЧС было поручено в Черниговской, Львовской, Ровенской и Житомирской областях усилить контроль за соблюдением санитарных норм, увеличить коечный фонд и ввести дополнительные карантинные ограничения на территории объединенных территориальных общин, в которых фиксируются наибольшие вспышки заболеваемости COVID-19.

Что предшествовало: На заседании Кабинета министров 20 октября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что сейчас Украина столкнулась с крупнейшими вызовами коронавирусной угрозы за все время пандемии. По его словам, власти не планируют вводить полный локдаун в Украине, но подчеркивает необходимость массовой вакцинации.

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