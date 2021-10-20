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Еще одна область Украины становится "красной" из-за ситуации ковидом

Среда, 20 октября 2021, 16:31
Еще одна область Украины становится красной из-за ситуации ковидом
фото: КГГА

С 23 октября Сумская область Украины относится к "красному" региону эпидопасности из-за распространения коронавируса.

Источник: министр Кабинета министров Олег Немчинов в ТелеграммКоронавірус_інфо

Прямая речь: "Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

По результатам Государственная комиссия решила установить: с 00 часов 00 минут 23 октября 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Сумской области, и применить на территории Сумской области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности".

 
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Детали: Также на внеочередном заседании комиссии ТЭБ и ЧС было поручено в Черниговской, Львовской, Ровенской и Житомирской областях усилить контроль за соблюдением санитарных норм, увеличить коечный фонд и ввести дополнительные карантинные ограничения на территории объединенных территориальных общин, в которых фиксируются наибольшие вспышки заболеваемости COVID-19.

Что предшествовало: На заседании Кабинета министров 20 октября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что сейчас Украина столкнулась с крупнейшими вызовами коронавирусной угрозы за все время пандемии. По его словам, власти не планируют вводить полный локдаун в Украине, но подчеркивает необходимость массовой вакцинации.

Предыстория:

  • С 15 октября Херсонская область первой со времен весенного локдауна перешла в "красную" зону эпидопасности из-за темпов распространения COVID-19.
  • С 18 октября такая же участь постигла Запорожскую, Одесскую, Донецкую и Днепропетровскую область.

Украинская правда
Темы: карантинCovid-2019коронавирусСумская область
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