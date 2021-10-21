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ЕСПЧ: Украина нарушила права внутренне перемещенных лиц, не разрешив голосовать

Четверг, 21 октября 2021, 11:54
ЕСПЧ: Украина нарушила права внутренне перемещенных лиц, не разрешив голосовать
Фото vplyv.org.ua

Отказ в праве проголосовать на местных выборах внутренне перемещенными лицами из зон конфликта в Украине является нарушением Европейской Конвенции по правам человека.

Как сообщает "Европейская правда", такое решение вынес Европейский суд по правам человека по делу "Селигененко и другие против Украины".

Четверо заявителей, трое из которых ранее проживали в Крыму, а одна – в Донецке, после оккупации полуострова и начала боевых действий на Донбассе переехали в Киев в 2014-2015 годах.

Они зарегистрировались в Киеве для голосования в местных выборах в 2015 году, но им было отказано.

Заявители обратились в украинский суд, и суды первой инстанции постановили, что право голоса на местных выборах в Украине предоставлено гражданам, которые "принадлежали" к своим местным общинам и проживали в соответствующих избирательных округах. Это место жительства должно было быть указано в их национальном удостоверении личности. Это решение поддержали апелляционные суды.

ЕСПЛ в сегодняшнем решении единогласно постановил, что произошло нарушение статьи 1 Протокола № 12 (общий запрет дискриминации) Европейской Конвенции о правах человека.

Суд, в частности, установил, что власти не приняли во внимание особенности положение заявителей как внутренне перемещенных лиц и дискриминировали их при реализации своих прав голосовать на местных выборах.

"Несмотря на то, что к заявителям не относились иначе, чем к другим гражданам в отношении проживания, Суд установил, что они, как ВПЛ, находились в совершенно ином положении по сравнению с другими гражданами: они не могли просто вернуться к месту жительства в другом месте в Украина и проголосовать", – говорится в решении.

Суд отметил, что заявители находились в Киеве больше года, платили местные налоги и так далее, и поэтому были заинтересованы в исходе выборов. В соответствии с законодательством того времени заявители, кроме того, рисковали потерять статус ВПЛ, если бы они сменили место жительства.

ЕСПЧ постановил, что Украина должна была выплатить заявителям по 4500 евро каждому в качестве компенсации морального вреда.

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Темы: ЕСПЧпереселенцывиборыОРДЛОДонбасс
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