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В Украине сразу два антирекорда: 22 415 больных Covid, 546 умерших за сутки

Четверг, 21 октября 2021, 08:17
Динамика эпидемии Covid в Украине, дашборд УП

За сутки 20 октября в Украине зафиксировали 22 415 случаев заболевания коронавирусной болезнью и 546 смертей от нее, госпитализировали с Covid-19 или подозрением на него 4 892 человека, выздоровели 8 036 человек.

Источник: Министерство здравоохранения и Коронавірус_інфо, данные СНБО

Детали: Предыдущий антирекорд по суточному количеству больных был зафиксирован 3 апреля этого года: за сутки 2 апреля зафиксировали 20 341 случай инфицирования коронавирусом. 

Предыдущий максимум смертей от осложнений был зафиксирован 19 октября: в понедельник после долгих праздников зарегистрировали 538 летальных случаев.

Сейчас среди 22 415 новых больных 1 771 ребенок и 345 медработников.

Больше всего больных Covid в эту среду зарегистрировали в Житомирской (1 562), Одесской (1 528), Львовской (1 388), Запорожской (1 355) и Харьковской (1 319) областях.

Летальных случаев за прошедшие сутки больше всего зафиксировали в Донецкой (68), Днепропетровской (45), Львовской и Херсонской (по 41) областях, в Киеве (39) и в Харьковской области (34).

 
covid19.rnbo.gov.ua

Тестирований за последние сутки сделали 135 912: методом ПЦР – 71 841, методом ИФА – 16 968, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 47 103.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 701 600 человек, из них 2 352 835 человек выздоровели, а 62 389 человек умерли.

Напомним: 19 октября Украина среди стран мира была 5-й по суточному количеству ковид-больных и 3-й по количеству смертей в сутки.

Знать большеCOVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Алена Рощенко, УП, дополнено
Темы: Covid-2019коронавирусэпидемия
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