В "черный список" деятелей культуры Минкульт добавил еще семерых россиян
Среда, 20 октября 2021, 19:34
Министерство культуры и информационной политики Украины внесло семерых российских культурных деятелей в перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности.
Источник: сайт Минкульта
Детали: По запросу Службы безопасности Украины, МКИП обновили перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности.
В список вошли: российский режиссер Максим Бриус, продюсер и сценарист Генрих Кен, продюсер Сергей Щеглов, актер Михаил Вассербаум, операторы Владислав Гурчин, Александр Полагаев и Гарик Жамгарян.
По состоянию на 20 октября, в перечне находится 213 российских культурных деятелей.
Наличие человека в перечне Минкульта означает, что на территории Украины запрещено демонстрировать выступления или фильмы с его участием.
Предыстория:
- 5 июля Минкульт добавил известного российского спортивного комментатора Дмитрия Губерниева в "черный список".
- В июне в список сначала рекомендовали добавить народного артиста России и Украины Филиппа Киркорова, но потом в СБУ "передумали".
Украинская правда