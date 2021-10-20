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В "черный список" деятелей культуры Минкульт добавил еще семерых россиян

Среда, 20 октября 2021, 19:34

Министерство культуры и информационной политики Украины внесло семерых российских культурных деятелей в перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности.

Источник: сайт Минкульта

Детали: По запросу Службы безопасности Украины, МКИП обновили перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности.

В список вошли: российский режиссер Максим Бриус, продюсер и сценарист Генрих Кен, продюсер Сергей Щеглов, актер Михаил Вассербаум, операторы Владислав Гурчин, Александр Полагаев и Гарик Жамгарян.

По состоянию на 20 октября, в перечне находится 213 российских культурных деятелей.

Наличие человека в перечне Минкульта означает, что на территории Украины запрещено демонстрировать выступления или фильмы с его участием.

Предыстория:

  • 5 июля Минкульт добавил известного российского спортивного комментатора Дмитрия Губерниева в "черный список".
  • В июне в список сначала рекомендовали добавить народного артиста России и Украины Филиппа Киркорова, но потом в СБУ "передумали".

Украинская правда
Темы: МинкультурыРосcияпропаганда
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