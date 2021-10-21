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Изменились правила поездок между областями: нужно иметь ковид-сертификат или тест

Четверг, 21 октября 2021, 10:00
Фото с сайта biz.today.ua

С 21 октября для проезда в транспорте межобластного сообщения нужно иметь сертификат о вакцинации против коронавируса или свежий тест на Covid-19, на некоторых вокзалах открыли пункты вакцинации и экспресс-тестирования.

Источник: постановление Кабинета министров от 11 октября, Министерство здравоохранения и Укрзализныця

Дословно МОЗ: "Сегодня начали действовать новые правила перевозок пассажиров между регионами. Для того, чтобы воспользоваться автобусом, поездом или самолетом, нужно предъявить либо документ о прививках, либо отрицательный тест на Covid-19 (ПЦР-методом или экспресс, действующий 72 часа)".

Детали: Для проезда между "желтыми" и "красными" регионами подойдут и "желтый", и "зеленый" сертификаты о вакцинации (ранее говорили, что для желтой зоны достаточно отметки об одной дозе вакцины, а для красной нужно две дозы).

Проводники во время посадки в поезд должны проверять, есть ли у пассажира сертификат о вакцинации в бумажном или электронном виде, или как альтернатива – справка о негативном ПЦР-тесте или экспресс-тесте на антиген, сделанных не позднее, чем за 72 часа до путешествия.

 

Детям до 18 лет не нужно иметь документы о вакцинации, или тестировании.

Те, кто имеет противопоказания к прививке, могут сделать тест на коронавирус.

При отсутствии необходимых документов о вакцинации или тестирования проводники могут не допустить пассажира в поезд.

В то же время, пункты экспресс-тестирование уже работают на 10 железнодорожных вокзалах: в Киеве, Львове, Харькове, Одессе, Днепре, Запорожье, Мукачево, Кривом Роге, Виннице и Полтаве.

Пассажиры с билетом на поезд могут сделать Covid-тест за 350 гривен: такую услугу предоставляет "Медицинская лаборатория CSD".

Также с 21 октября на 5 железнодорожных вокзалах – Киев, Харьков, Одесса и Днепр – будут работать пункты бесплатной вакцинации против коронавируса.

Даже вакцинированы должны носить защитные маски в транспорте.

Предыстория:

  • 11 октября Кабинет министров ужесточил правила для пассажирских перевозок в регионах, где установили "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидопасности – с 21 октября все пассажиры и водители межрегиональных перевозок должны иметь негативный ковид-тест или прививку.
  • 13 октября в "Укрзализныце" пояснили, что в поездах межобластного сообщения проводники при посадке будут проверять, есть ли у пассажиров сертификат о вакцинации или тест на Covid.
  • С 15 октября Херсонская область первой со времен весенного локдауна перешла в "красную" зону эпидопасности из-за темпов распространения covid-19. С 18 октября такая же участь постигла Запорожскую, Одесскую, Донецкую и Днепропетровскую область.
  • С 23 октября Сумская область будет относится к "красному" региону эпидопасности из-за распространения коронавируса.
  • В ближайшее время могут перейти в "красную" зону Житомирская, Луганская, Львовская, Николаевская, Ровенская, Хмельницкая и Черниговская области.

УП, обновлено
Темы: карантинУкрзализныцятранспортвакцинацияCovid-2019
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