Полиграф подтвердил: Савченко готовила силовой переворот – СБУ

Детектор лжи подтвердил истинные намерения народного депутата Надежды Савченко осуществить свержение конституционного строя в Украине и ее готовность пойти на преступления, чтобы захватить государственную власть.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Результаты исследования показали, что "Савченко обсуждала планы насильственного свержения конституционного строя, участвовала в незаконных действиях со свержением конституционного строя и лично готовила насильственное свержение конституционного строя".

Также полиграф подтвердил, что нардеп "обсуждала планы и готовилась к вооруженному захвату власти, для чего подыскивала и перевозила оружие".

Отмечают, что свои планы Савченко обсуждала с Владимиром Рубаном (подозреваемый в подготовке теракта руководитель центра освобождение пленных "Офицерский корпус"), Александром Захарченко (так называемый глава "ДНР"), Александром Тимофеевым (так называемый" министр доходов и сборов ДНР").

В частности, она обсуждала с сообщниками планы убийства руководителей государства и лично распределяла роли в покушениях.

"Ею был разработан четкий план убийства руководителей государства, она договаривалась с сообщниками, кто и что должен делать во время покушения на убийство руководителей государства", - говорится в сообщении.

Полиграф также показал, что Савченко готовилась совершить теракт в "Правительственном квартале" и здание Верховной Рады.

Однако эксперты не получили положительных ответов на вопрос: хотела ли Савченко изменить власть в Украине конституционным способом, считает она деятельность Президента Украины, народных депутатов Украины, Премьер-министра Украины, Секретаря СНБО, членов Кабинета Министров Украины, руководителей политических партий преступной?

Сообщается, что в связи с противодействием Савченко проведению экспертизы с использованием полиграфа комиссия не смогла поставить нардепу все вопросы, а проведение экспертизы было прекращено.

Савченко проходила допрос на полиграфе: он начался 13, а завершился 17 апреля.

Надежду Савченко задержали 22 марта в Верховной Раде после того, как парламент снял с нее неприкосновенность.

Ей инкриминируют подготовку к терактам в центре Киева и в Верховной Раде, незаконное обращение с оружием и боеприпасами, содействие террористической организации.



Генпрокурор Юрий Луценко заявляет, что передачей оружия Надежде Савченко на оккупированной территории Донбасса руководили российские полковники.



Сама народный депутат утверждала, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести в заблуждение представителей властей – и осмеять их.

23 марта Шевченковский райсуд Киева решил взять Савченко под стражу до 20 мая. Нардеп в СИЗО объявила голодовку.

Защитники Савченко подали апелляцию на это решение. Но апелляционный суд оставил нардепа под стражей.

Следствие назначило 13 экспертиз оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, видео- и аудиоматериалов, выступлений и публичных призывов, включая комиссионную судебно-психологическую экспертизу в отношении Савченко.

11 мая от Савченко ушли оба ее адвоката – Олег Соловей и Дмитрий Бугай.

На суде 14 мая Савченко заявила, что отказалась от 4 адвокатов: Соловья, Бугая, Грищенюка и Шадрина, и попросила государственного адвоката. Ей предоставили бесплатного адвоката Юлию Ткач.

Позже Савченко наняла еще двух адвокатов – Александра Шадрина и Константина Глобу.

Савченко грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

15 мая Шевченковский райсуд Киева продлил арест Савченко на 60 суток, до 13 июля. Защита подала апелляцию, но проиграла ее.

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