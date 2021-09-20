Оппозиция пытается сорвать ВСК по "вагнеровцам" – Безуглая

Председатель ВСК по "вагнеровцам" Марьяна Безуглая заявила, что оппозиция пытается сорвать рассмотрение дела.

Источник: Безуглая в комментарии журналистам, эфир "Украина 24"

Прямая речь Безуглой: "Хочу отметить, что, к сожалению, пока оппозиция пытается сорвать рассмотрение дела по существу.

Тем не менее мы продолжаем работу, был частично заслушан также свидетель - господин Бурба, мы продолжим его заслушивать и протокол об этом также будет добавлен к материалам ВСК ...

Что я говорила об оппозиции ... Попытка срыва работы ВСК и рассмотрения вопроса по существу также касается того, что мы ограничены в своем переходе к следующему вопросу - вопросы Иловайска и работы господина Медведчука с представителями РФ являются не менее резонансными для украинского общества".

Детали: Она не рассказала, кто и каким образом пытается сорвать рассмотрение.

Также Безуглая не смогла объяснить, почему прервала заседание во время выступления экс-главы ГУР Василия Бурбы и перенесла на вторник.

Что было раньше: На прошлой неделе Бурба прибыл на заседание ВСК, но во время заседания оказалось, что нет кворума, хотя в начале он был

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Напомним: