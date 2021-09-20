Оппозиция пытается сорвать ВСК по "вагнеровцам" – Безуглая
Председатель ВСК по "вагнеровцам" Марьяна Безуглая заявила, что оппозиция пытается сорвать рассмотрение дела.
Источник: Безуглая в комментарии журналистам, эфир "Украина 24"
Прямая речь Безуглой: "Хочу отметить, что, к сожалению, пока оппозиция пытается сорвать рассмотрение дела по существу.
Тем не менее мы продолжаем работу, был частично заслушан также свидетель - господин Бурба, мы продолжим его заслушивать и протокол об этом также будет добавлен к материалам ВСК ...
Что я говорила об оппозиции ... Попытка срыва работы ВСК и рассмотрения вопроса по существу также касается того, что мы ограничены в своем переходе к следующему вопросу - вопросы Иловайска и работы господина Медведчука с представителями РФ являются не менее резонансными для украинского общества".
Детали: Она не рассказала, кто и каким образом пытается сорвать рассмотрение.
Также Безуглая не смогла объяснить, почему прервала заседание во время выступления экс-главы ГУР Василия Бурбы и перенесла на вторник.
Что было раньше: На прошлой неделе Бурба прибыл на заседание ВСК, но во время заседания оказалось, что нет кворума, хотя в начале он был
Читайте также: "Были волнения со стороны руководства, но темников не было". Председатель ВСК Безуглая о деле "вагнеровцев"
Напомним:
- Ранее глава ВСК нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая сообщила, что два бывших офицера украинской разведки дали показания по делу "вагнеровцев".
- Также она добавила, что ВСК планирует допросить Бурбу, поскольку он непосредственно был причастен к координации этого мероприятия.
- Бурба был начальником Главного управления разведки Министерства обороны с 15 октября 2016 года по 5 августа 2020 года.