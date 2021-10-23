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В Украине новый рекорд ковид-вакцинации, за сутки привиты сотни тысяч людей

Суббота, 23 октября 2021, 08:59
В Украине новый рекорд ковид-вакцинации, за сутки привиты сотни тысяч людей
Вакцинация против коронавируса, фото с сайта Pixabay

В пятницу, 22 октября, в Украине 289 468 человек было привито против Covid, это рекордный показатель с начала кампании по вакцинации, предыдущий рекорд в 270 тыс. прививок был зафиксирован днем ранее.

Источник: сообщение Минздрава

Детали: В ведомстве отмечают, что одну дозу за прошедшие сутки получили 203 265 человек, а полностью иммунизированы (получили вторую прививку) - 86 203 человека.

С начала кампании привито 8 760 924 человека, из них получили первую дозу - 8 760 922 человека, а полностью иммунизированы и получили после первой еще и вторую дозу - 6 915 377 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). В целом сделано 15 676 299 прививок.

Перечень, контакты и график работы пунктов и центров вакцинации размещены на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним:

  • В СНБО предупреждают, что во время пика ковид-эпидемии в Украине от болезни могут умирать более тысячи человек в сутки. Украина сейчас входит в пик эпидемии, и умирают от болезни люди, которые не прошли вакцинацию. Секретарь СНБО подчеркнул, что если страна не выйдет на 350-400 тысяч вакцинированных в сутки, "у нас будет очень-очень большая проблема".
  • В Украине планируют расширить перечень профессий с обязательной вакцинацией против коронавируса.

Украинская правда

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Темы: вакцинациякоронавирусУкраинаМинздрав
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