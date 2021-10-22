Украинцам сделали рекордные 270 тысяч ковид-прививок за день

21 октября в Украине сделали 270 тысяч прививок против Covid-19 – это максимум с начала вакцинации, которая стартовала 24 февраля.

Источник: Министерство здравоохранения

Дословно МОЗ: "Новый рекорд прививок: за сутки вакцинировано почти 270 тысяч украинцев!",

Детали: В этот четверг 269 666 людей были вакцинированы против коронавируса: первую дозу вакцины получили 184 107 человек, вторую дозу – 85 559 человек.

Это четвертый подряд вакцинальный рекорд: 18 октября сделали 193 069 прививок, 19 октября – 226 587, а 20 октября – 251 254.

С начала прививочной кампании сделали 15 386 831 прививки, вакцинировали 8 557 659 человек.

Одну дозу вакцины получили 8 557 657 человек полностью иммунизированы – 6 829 174 человека.

Напомним: С 21 октября для проезда в транспорте межобластного сообщения нужно иметь сертификат о вакцинации против коронавируса или свежий тест на Covid-19, на некоторых вокзалах открыли пункты вакцинации и экспресс-тестирования.

Список прививочных пунктов и центров массовой вакцинации в Украине можно посмотреть здесь.

По данным американских центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), у людей, привитых против Covid-19, в 11 раз выше риск умереть при заражении особо опасным штаммом вируса "Дельта".

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