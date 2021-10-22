Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Украинцам сделали рекордные 270 тысяч ковид-прививок за день

Пятница, 22 октября 2021, 08:37
Фото с сайта Одесского горсовета omr.gov.ua

21 октября в Украине сделали 270 тысяч прививок против Covid-19 – это максимум с начала вакцинации, которая стартовала 24 февраля.

Источник: Министерство здравоохранения

Дословно МОЗ: "Новый рекорд прививок: за сутки вакцинировано почти 270 тысяч украинцев!",

Детали: В этот четверг 269 666 людей были вакцинированы против коронавируса: первую дозу вакцины получили 184 107 человек, вторую дозу – 85 559 человек.

Это четвертый подряд вакцинальный рекорд: 18 октября сделали 193 069 прививок, 19 октября – 226 587, а 20 октября – 251 254.

С начала прививочной кампании сделали 15 386 831 прививки, вакцинировали 8 557 659 человек.

Одну дозу вакцины получили 8 557 657 человек полностью иммунизированы – 6 829 174 человека.

Напомним: С 21 октября для проезда в транспорте межобластного сообщения нужно иметь сертификат о вакцинации против коронавируса или свежий тест на Covid-19, на некоторых вокзалах открыли пункты вакцинации и экспресс-тестирования.

Список прививочных пунктов и центров массовой вакцинации в Украине можно посмотреть здесь.

По данным американских центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), у людей, привитых против Covid-19, в 11 раз выше риск умереть при заражении особо опасным штаммом вируса "Дельта".

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Темы: вакцинациякоронавирусCovid-2019эпидемиямедицина
powered by lun.ua
Главное сегодня

Пункты для украинцев из Крыма и ОРДЛО: Россия возмутились, а Киев напомнил, кто оккупант

Ученые выявили долговременные негативные последствия Covid, даже от легкой формы болезни

видео, фотоФутбол: матч Второй лиги Украины закончился дракой на поле

Госдеп США отнес россиян к "бездомным национальностям"

На Украину надвигается арктический циклон

Волна Covid в Украине: больше 20 тысяч новых больных, 386 зараженных умерли

Все новости...
вакцинация
Швеция продлила паузу в вакцинации молодежи Moderna
На вокзалах Украины вакцинировали пол тысячи человек в первый день
Первых пассажиров без ковид-документов не пустили в поезда
Последние новости
14:07
В Польше задержали украинца, подозреваемого в перевозке мигрантов
13:57
Украина рассчитывает на присоединение ООН к Крымской платформе
13:37
Украина получит 1,5 млн доз ковид-вакцины AstraZeneca от Германии
13:21
До конца года ГТС может прокачать вдвое больше, чем Северный поток-2 - Зеркаль
13:15
Пункты для украинцев из Крыма и ОРДЛО: Россия возмутились, а Киев напомнил, кто оккупант
12:38
Румыния возвращает комендантский час и обязательное ношение масок
12:27
Ученые выявили долговременные негативные последствия Covid, даже от легкой формы болезни
11:58
"Нафтогаз" начал искать независимых членов набсовета
11:28
Германия усилила охрану границы с Польшей
11:15
видео, фотоФутбол: матч Второй лиги Украины закончился дракой на поле
Все новости...