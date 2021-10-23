В Україні новий рекорд ковід-щеплень, за добу вакциновані сотні тисяч людей

У п’ятницю, 22 жовтня, в Україні 289 468 людей було вакциновано проти Covid, це рекордний показник від початку кампанії щеплення, минулий рекорд в 270 тис. щеплень був зафіксований днем раніше.

Джерело: повідомлення МОЗ

Деталі: У відомстві зазначають, що одну дозу минулої доби отримали 203 265 людей, повністю імунізовані (отримали друге щеплення) - 86 203 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 760 924 людини, з них отримали першу дозу – 8 760 922 людини, а повністю імунізовані та отримали після першої ще й другу дозу – 6 915 377 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 15 676 299 щеплень.

Перелік, контакти та графік роботи пунктів та центрів вакцинації розміщені на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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