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В Україні новий рекорд ковід-щеплень, за добу вакциновані сотні тисяч людей

Субота, 23 жовтня 2021, 08:59
Вакцинація проти коронавірусу, фото з сайту Pixabay

У п’ятницю, 22 жовтня, в Україні 289 468 людей було вакциновано проти Covid, це рекордний показник від початку кампанії щеплення, минулий рекорд в 270 тис. щеплень був зафіксований днем раніше.

Джерело: повідомлення МОЗ

Деталі: У відомстві зазначають, що одну дозу минулої доби отримали 203 265 людей, повністю імунізовані (отримали друге щеплення) - 86 203 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 760 924 людини, з них отримали першу дозу – 8 760 922 людини, а повністю імунізовані та отримали після першої ще й другу дозу – 6 915 377 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 15 676 299 щеплень.

Перелік, контакти та графік роботи пунктів та центрів вакцинації розміщені на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо:

  • В РНБО попереджають, що під час піку ковід-епідемії в Україні від хвороби можуть вмирати більше тисячі людей щодоби. Україна зараз входить в пік епідемії, і помирають від хвороби люди, які не пройшли вакцинацію. Секретар РНБО наголосив, що якщо країна не вийде на 350-400 тисяч вакцинованих за добу, "у нас буде дуже-дуже велика проблема".
  • В Україні планують розширити перелік професій з обов’язковою вакцинацією проти коронавірусу.

Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірусУкраїнаМОЗ


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