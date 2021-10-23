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Эпидемия ковид: в Украине снова более 23 тысяч заражений в сутки

Суббота, 23 октября 2021, 08:18
Фото getty images

В течение пятницы, 22 октября, в стране обнаружили еще 23 229 случая коронавирусной болезни, это лишь немного меньше, чем рекорд четверга.

Источник: данные Минздава

Детали: Среди 23 229 новых случаев 1777 детей, заболели также 438 медработников.

Кроме того, за минувшие сутки были госпитализированы 5362 человека.

Болезнь унесла жизни 483 украинцев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1832), Львовской (1754), Одесской (1499), Харьковской (1409) и Донецкой (1230) областях.

Выздоровели за сутки 8330 человек.

В Минздраве напоминают, что 95% госпитализированных с ковидом на прошлой неделе - невакцинированные.

Напомним:

  • За сутки 21 октября в Украине было выявлено 23 785 случаев коронавирусной болезни и 614 летальных случаев от нее, оба показателя стали рекордными с начала пандемии.
  • 21 октября в мире диагностировали более 457 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в США, Великобритании, России, при этом Украина стала второй в Европе по суточной смертности от коронавируса.

Знать больше: Covid-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: коронавирусэпидемия
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