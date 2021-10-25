Малиновский вернулся в сборную на решающий матч отбора к ЧМ-22

Один из лидеров сборной Украины Руслан Малиновский сыграет в выездном матче отбора ЧМ-2022 против команды Боснии и Герцеговины.

Источник: УАФ

Детали: И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков обнародовал список игроков, которые будут готовиться к домашней товарищеской игре против сборной Болгарии и выездного матча против команды Боснии и Герцеговины.

Среди игроков - Малиновский, который пропустил несколько последних матчей сборной.

Также в заявке есть Александр Зинченко, который не играл в последних матчах из-за травмы.

Петраков не выпускал Малиновского в нескольких матчах, из-за чего у них якобы был конфликт.

После ничьей с Боснией и Герцеговиной сборная Украины находится на второй позиции после семи матчей. Лидирует Франция с 12 пунктами и шестью матчами. На третьем месте Финляндия с восемью очками и четвертая Босния и Герцеговина, в которой семь очков. Но оба главные конкуренты украинцев имеют на одну игру меньше.

Однако в Украине до сих пор есть шанс финишировать на второй позиции и попасть на Чемпионат мира.

16 ноября сборная Украины проведет заключительный матч отбора против Боснии и Герцеговины на выезде.