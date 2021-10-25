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Маліновський повернувся у збірну на вирішальний матч відбору до ЧС-22

Понеділок, 25 жовтня 2021, 23:27
Маліновський повернувся у збірну на вирішальний матч відбору до ЧС-22
gettyimages

Один з лідерів збірної України Руслан Маліновський зіграє у виїзному матчі відбору ЧС-2022 проти команди Боснії і Герцеговини.

Джерело: УАФ

Деталі: В.о. головного тренера збірної України Олександр Петраков оприлюднив список гравців, які будуть готуватися до домашньої товариської гри проти збірної Болгарії та виїзного матчу проти команди Боснії і Герцеговини.

Серед гравців – Маліновський, який пропустив декілька останніх матчів збірної.

Також у заявці є Олександр Зінченко, який не грав у останніх матчах через травму.

Петраков не випускав Маліновського у декількох матчах, через що у них нібито виник конфлікт.

Після нічиєї з Боснією та Герцеговиною збірна України знаходиться на другій позиції після семи матчів. Лідирує Франція з 12 пунктами та шістьма матчами. На третьому місці Фінляндія з вісьмома очками та четверта Боснія та Герцеговина, в якої сім очок. Але обидва головні конкуренти українців мають на одну гру менше.

Проте в України досі є шанс фінішувати на другій позиції та потрапити на Чемпіонат світу.

16 листопада збірна України проведе завершальний матч відбору проти Боснії та Герцеговини на виїзді.

Українська правда

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Теми: футбол
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