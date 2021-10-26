Львов снова усиливает карантин: школы переводят на дистанционку

С 1 ноября во всех школах Львова введут дистанционное обучение, включительно с начальными классами.

Источник: мэр Львова Андрей Садовой в Facebook

Прямая речь: "Комиссия приняла однозначное четкое решение, что с понедельника (1 ноября – УП) все школьники переходят на дистанционное обучение: это и начальная школа, и старшие классы. Очно будут работать только детские сады.

Ожидаем, что завтра (27 октября – УП) должно быть решение правительственной комиссии (ТЭБ и ЧС – УП) о переводе Львова в "красную зону", прорабатываем протоколы. Это заставит нас изменить ситуацию в городе.

Если мы этого не сделаем, то медицинская система города будет перегружена.

Детали: По данным львовской городской власти, в городе по состоянию на 26 октября в больницах находятся 857 пациентов с ковидной пневмонией.

За последние двое суток во Львове 30 человек умерли из-за осложнений от COVID-19. За 25 октября в городские больницы госпитализировали 97 больных с коронавирусом.

Справка: Кабинет министров в сентябре разрешил работать 1-4 классам школ и детским садам при любом уровне карантинных ограничений.

По состоянию на 26 октября Львовская область находится в оранжевой зоне, но в течение последних трех дней в регионе превышены показатели инфицирования и госпитализаций, что является достаточным основанием для перехода региона на "красный" уровень с соответствующим усилением ограничений.

Предыстория: