Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Львов снова усиливает карантин: школы переводят на дистанционку

Вторник, 26 октября 2021, 18:08
Фото AFP

С 1 ноября во всех школах Львова введут дистанционное обучение, включительно с начальными классами.

Источник: мэр Львова Андрей Садовой в Facebook

Прямая речь: "Комиссия приняла однозначное четкое решение, что с понедельника (1 ноября – УП) все школьники переходят на дистанционное обучение: это и начальная школа, и старшие классы. Очно будут работать только детские сады.

Ожидаем, что завтра (27 октября – УП) должно быть решение правительственной комиссии (ТЭБ и ЧС – УП) о переводе Львова в "красную зону", прорабатываем протоколы. Это заставит нас изменить ситуацию в городе.

Если мы этого не сделаем, то медицинская система города будет перегружена.

Детали: По данным львовской городской власти, в городе по состоянию на 26 октября в больницах находятся 857 пациентов с ковидной пневмонией.

За последние двое суток во Львове 30 человек умерли из-за осложнений от COVID-19. За 25 октября в городские больницы госпитализировали 97 больных с коронавирусом.

Справка: Кабинет министров в сентябре разрешил работать 1-4 классам школ и детским садам при любом уровне карантинных ограничений.

По состоянию на 26 октября Львовская область находится в оранжевой зоне, но в течение последних трех дней в регионе превышены показатели инфицирования и госпитализаций, что является достаточным основанием для перехода региона на "красный" уровень с соответствующим усилением ограничений.

Предыстория:

  • 26 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Львовская область в скором времени поднимется на "красный" уровень карантинных ограничений, вместе с еще 12 областями.
  • 17 октября во Львове усилили карантин, в частности, отправили школы на внеплановые каникулы до 1 ноября.
  • 4 октября Садовой уже обещал, что Львов войдет в "красную" зону в ближайшие дни, и что жителей города ждет усиление карантинных ограничений.

Украинская правда
Темы: Львовкарантинкоронавирусобразованиелокдаун
powered by lun.ua
Главное сегодня

В Украине второй подряд антирекорд по количеству больных Covid за сутки

Главные новости четверга и ночи: новое название Facebook, карантин в Киеве

Тайвань подтвердил присутствие американских военных на острове

"Байрактары" ВСУ на дежурстве уже полгода и готовы атаковать – Наев

Кулеба ответил Германии и Франции по поводу "Байрактаров"

фото, видео"Переговорщик" Фирташа, которого объявляли в розыск, посещал Офис Зеленского - "Схемы"

Все новости...
Львов
Полиция ищет 9-месячную девочку из Львова, которую могли похитить
Львов отказался отдать России останки советского агента НКВД Кузнецова
Во Львове запретили работать ночным клубам
Последние новости
10:59
США отложили тест гиперзвуковой ракеты перед саммитом Байдена и Путина - СМИ
10:59
Комаровский назвал ошибки власти в борьбе с ковид: голосовать можно на улице
10:50
В "Борисполе" за день поймали 11 человек с подозрительными ковид-сертификатами
10:47
Кабмин выделил 20 миллионов на приобретение временного жилья для переселенцев
10:38
В оккупированном Крыму двойной антирекорд Covid и рекорд выздоровлений
10:20
Кто заработает на импорте электроэнергии из России и Беларуси
10:12
Комаровский рассказал, что Зеленский звал его в депутаты и использовал
10:05
В Болгарии гостинично-ресторанный бизнес протестует против ководных пропусков
09:59
На вакцины и лекарства от Covid-19 для мира нужно 23 млрд долл. – ВОЗ
09:11
Советник по приватизации ОГХК обратился к Кабмину по дополнительные гарантии для защиты инвесторов
Все новости...