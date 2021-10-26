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Львів знову посилює карантин: школи переводять на дистанційку

Вівторок, 26 жовтня 2021, 18:08
Фото AFP

З 1 листопада в усіх школах Львова запровадять дистанційне навчання, включно з початковими класами.

Джерело: мер Львова Андрій Садовий у Facebook

Пряма мова: "Комісія прийняла однозначне чітке рішення, що з понеділка (1 листопада - УП) всі школярі переходять на дистанційне навчання: це і початкова школа, і старші класи. Очно будуть працювати тільки дитячі садочки.

Очікуємо, що завтра (27 жовтня - УП) має бути рішення урядової комісії (ТЕБ і НС - УП) про переведення Львова в "червону зону", опрацьовуємо протоколи. Це вимусить нас змінити ситуацію в місті.

Якщо ми цього не зробимо, то медична система міста буде перевантажена".

Деталі: За даними львівської міської влади, у місті станом на 26 жовтня в шпиталях знаходиться 857 пацієнтів з ковідною пневмонією. 

За останні дві доби у Львові 30 людей померли через ускладнення від COVID-19. За 25 жовтня до міських лікарень ушпиталили 97 хворих із коронавірусом.

Довідково: Кабінет міністрів дозволив у вересні працювати 1-4 класам шкіл та дитячим садочкам за будь-якого рівня карантинних обмежень.

Станом на 26 жовтня Львівщина перебуває в "помаранчевій" зоні, але впродовж останніх трьох днів в області перевищено показники інфікування та госпіталізацій, що є підставою для переходу регіону на "червоний" рівень з відповідним посиленням обмежень.

Передісторія:

  • 26 жовтня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що Львівщина незабаром перейде до "червоного" рівня карантинних обмежень, разом із ще 12 областями.
  • 17 жовтня у Львові посилили карантин, зокрема відправили школи на позапланові канікули до 1 листопада.
  • 4 жовтня Садовий уже обіцяв, що Львів увійде до "червоної" зони найближчими днями, і що містян чекає посилення карантинних обмежень.

Українська правда
Теми: Львівкарантинкоронавірусосвіталокдаун


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