Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Львів знову посилює карантин: школи переводять на дистанційку

Вівторок, 26 жовтня 2021, 18:08
Львів знову посилює карантин: школи переводять на дистанційку
Фото AFP

З 1 листопада в усіх школах Львова запровадять дистанційне навчання, включно з початковими класами.

Джерело: мер Львова Андрій Садовий у Facebook

Пряма мова: "Комісія прийняла однозначне чітке рішення, що з понеділка (1 листопада - УП) всі школярі переходять на дистанційне навчання: це і початкова школа, і старші класи. Очно будуть працювати тільки дитячі садочки.

Очікуємо, що завтра (27 жовтня - УП) має бути рішення урядової комісії (ТЕБ і НС - УП) про переведення Львова в "червону зону", опрацьовуємо протоколи. Це вимусить нас змінити ситуацію в місті.

Якщо ми цього не зробимо, то медична система міста буде перевантажена".

Деталі: За даними львівської міської влади, у місті станом на 26 жовтня в шпиталях знаходиться 857 пацієнтів з ковідною пневмонією. 

За останні дві доби у Львові 30 людей померли через ускладнення від COVID-19. За 25 жовтня до міських лікарень ушпиталили 97 хворих із коронавірусом.

Довідково: Кабінет міністрів дозволив у вересні працювати 1-4 класам шкіл та дитячим садочкам за будь-якого рівня карантинних обмежень.

Станом на 26 жовтня Львівщина перебуває в "помаранчевій" зоні, але впродовж останніх трьох днів в області перевищено показники інфікування та госпіталізацій, що є підставою для переходу регіону на "червоний" рівень з відповідним посиленням обмежень.

Передісторія:

  • 26 жовтня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що Львівщина незабаром перейде до "червоного" рівня карантинних обмежень, разом із ще 12 областями.
  • 17 жовтня у Львові посилили карантин, зокрема відправили школи на позапланові канікули до 1 листопада.
  • 4 жовтня Садовий уже обіцяв, що Львів увійде до "червоної" зони найближчими днями, і що містян чекає посилення карантинних обмежень.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Львівкарантинкоронавірусосвіталокдаун
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Львів
Зеленський у Львові взяв участь у молебні за Україну
Командири "Азова" обіцяють іще сказати своє слово в бою
Зеленський призначив нового командувача Нацгвардії
Останні новини
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
Усі новини...
Реклама: