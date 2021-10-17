"Красная" зона: мэр Одессы просит государственную власть помочь с медиками
Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что город рассчитывает на помощь со стороны государственной власти в вопросе обеспечения медицинскими кадрами для борьбы с коронавирусом.
Источник: Труханов в Facebook
Детали: Труханов напомнил, что с понедельника, 18 октября, Одесса, как и вся область, переходит в "красную" зону.
Прямая речь: "По итогам встречи с коллективом городской больницы №1 принято решение о выделении еще 20 койко-мест в дополнение к уже существующим. Технические возможности позволяют говорить о перспективе увеличения количества мест, если того потребует ситуация.
Но, как и раньше, остро стоит вопрос обеспечения кадрами. И здесь мы тоже рассчитываем на помощь со стороны государственной власти".
Больше деталей: По словам Труханова, существенной поддержкой для города стала программа президента "Большое строительство", в рамках которой, в частности, ряд городских больниц обеспечен новым медицинским оборудованием.
Предыстория:
- Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская область из 18 октября переходит в "красную" зону.
- Во Львове с понедельника начнут действовать дополнительные карантинные ограничения, которые могут еще больше усилить с 1 ноября.
- С 15 октября Херсонская область перешла в "красную" зону эпидемической опасности из-за темпов распространения COVID-19.