"Красная" зона: мэр Одессы просит государственную власть помочь с медиками

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что город рассчитывает на помощь со стороны государственной власти в вопросе обеспечения медицинскими кадрами для борьбы с коронавирусом.

Источник: Труханов в Facebook

Детали: Труханов напомнил, что с понедельника, 18 октября, Одесса, как и вся область, переходит в "красную" зону.

Прямая речь: "По итогам встречи с коллективом городской больницы №1 принято решение о выделении еще 20 койко-мест в дополнение к уже существующим. Технические возможности позволяют говорить о перспективе увеличения количества мест, если того потребует ситуация.

Но, как и раньше, остро стоит вопрос обеспечения кадрами. И здесь мы тоже рассчитываем на помощь со стороны государственной власти".

Больше деталей: По словам Труханова, существенной поддержкой для города стала программа президента "Большое строительство", в рамках которой, в частности, ряд городских больниц обеспечен новым медицинским оборудованием.

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