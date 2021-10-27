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Троих сотрудников СБУ подозревают в похищении и пытках иностранного IT-шника

Среда, 27 октября 2021, 08:57
Иллюстративное фото с сайта СБУ

Сотрудники Государственного бюро расследований подозревают двух сотрудников центрального аппарата Службы безопасности Украины и одного работника территориального подразделения СБУ в незаконном удержании и вымогательстве денег у иностранца.

Источник: ГБР

Детали: Следствие установило, что в октябре 2020 года сотрудники СБУ незаконно задержали и долгое время удерживали гражданина другой страны, требовали у него 200 тысяч долларов США.

Задержанный правоохранителями работник IT-сферы якобы разыскивался правоохранительными органами Российской Федерации за совершение преступления на территории указанного государства.

Чтобы иностранец быстрее отдал деньги, сотрудники СБУ избивали его и запугивали.

К тому же, они незаконно проникли в жилье потерпевшего, откуда похитили и присвоили его личное имущество.

Задержанный не имел необходимой суммы и договорился рассчитаться с правоохранителями биткоинами. Получив 7,5 биткоина, что в денежном эквиваленте составило 2,1 млн грн, сотрудники СБУ подделали документы о времени и обстоятельствах задержания иностранца и передали его органам Нацполиции.

На основании постановлений следственных судей в августе 2021 года этих сотрудников СБУ отстранили от должностей и применили к ним меры пресечения в виде домашнего ареста.

Одному из подозреваемых Печерский райсуд Киева изменил меру пресечения на содержание под стражей из-за систематического нарушения возложенных на него процессуальных обязательств.

Все сотрудники СБУ уведомлены о подозрении по статьям о насильственном исчезновении, краже, совмещенной с проникновением в жилье, грабеже, вымогательстве и превышении власти работником правоохранительного органа (ч. 1 ст. 146-1, ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст.28, ч. 4 ст.189, ч. 3 ст.365 УК Украины).

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Офис Генерального прокурора, оперативное сопровождение – ГБР.

Темы: СБУГБРкриминалIT
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