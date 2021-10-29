Штраф от 17 тысяч: в киевском метро предупредили непривитых "зайцев"

Киевский метрополитен предупреждает, что с понедельника пассажиры подземки без ковид-сертификата или отрицательного теста рискуют быть оштрафованными по меньшей мере на 17 тысяч гривен.

Источник: страница КП в Facebook

Дословно: "С 1 ноября 2021 пользоваться общественным транспортом разрешено при наличии ковид-сертификата или ПЦР или антиген теста, который сделан не более чем за 72 часа до поездки, или сертификата о выздоровлении.

Штраф за нарушение – от 17 тысяч гривен".

Подробности: В метро объяснили, что такое наказание прописано в постановлении Кабинета министров от 9 декабря 2020 года.

Предыстория: С 1 ноября из-за сложной ситуации с эпидемией коронавируса в Киеве усиливают карантин – в общественный транспорт будут пускать только тех пассажиров, которые привились от ковида или имеют негативный тест на наличие болезни.

Чтобы проверять соблюдение этих правил, правоохранители будут проводить в транспорте Киева специальные рейды.

Нарушителям грозит штраф от 17 до 34 тысяч гривен. Размер наказания определяет суд.

Справка: Для беспрепятственного проезда в общественном транспорте будет действовать желтый (об одной дозе вакцины) и зеленый (о полной вакцинации) сертификат, ПЦР-тест, действующий в течение 72 часов, тест на антиген или справка о выздоровлении (в настоящее время на стадии тестирования – ред.). Дети будут ездить без ограничений.