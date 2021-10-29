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Штраф від 17 тисяч: у київському метро попередили нещеплених "зайців"

П'ятниця, 29 жовтня 2021, 18:33
Штраф від 17 тисяч: у київському метро попередили нещеплених зайців
Фото AFP via Getty Images

Київський метрополітен попереджає, що з понеділка пасажири підземки без ковід-сертифікату або негативного тесту ризикують бути оштрафованими на щонайменше 17 тисяч гривень.

Джерело: сторінка КП у Facebook

Дослівно: "Із 1 листопада 2021 року користуватися громадським транспортом дозволено за наявності ковід-сертифікату або ПЛР чи антиген тесту, який зроблено не більш як за 72 години до поїздки, або сертифікату про одужання.

Штраф за порушення – від 17 тис грн".

Деталі: У метро пояснили, що таке покарання прописане в постанові Кабінету міністрів від 9 грудня 2020 року.

Передісторія: З 1 листопада через скрутну ситуацію з епідемією коронавірусу у Києві посилюють карантин – у громадський транспорт пускатимуть лише тих пасажирів, які зробили щеплення від ковіду або мають негативний тест на наявність хвороби.

Щоб перевіряти дотримування цих правил, правоохоронці проводитимуть у транспорті Києва спеціальні рейди.

Порушникам загрожує штраф від 17 до 34 тисяч гривень. Розмір покарання визначає суд.

Довідково: Для безперешкодного проїзду в громадському транспорті діятиме жовтий (про одну дозу вакцини) і зелений (про повну вакцинацію) сертифікат, ПЛР-тест, чинний протягом 72 годин, тест на антиген або довідка про одужання (наразі на стадії тестування – ред.). Діти до 18 років їздитимуть без обмежень.

Українська правда

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Теми: Київметроштрафикарантинлокдаун
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