Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Украине вероятно появится военная миссия ЕС – Welt

Воскресенье, 3 октября 2021, 08:52
Украинский военный, фото ВСУ

На фоне обострения боевых действий на Донбассе, спровоцированного активностью гибридных войск России, ЕС рассматривает возможность создания европейской военной учебной миссии в Украине.

Источник: немецкое издание Welt am Sonntag со ссылкой на документы EEAS (Европейский службы внешних связей)

Детали: В материале отмечается, что из-за не спадающей напряженности между Киевом и Москвой в ЕС рассматривают формирование независимой военной учебной миссии под названием "Военная консультативная и учебная миссия ЕС в Украине" (EUATM).

Документ Европейский службы внешних связей предусматривает, что создание такой миссии станет выражением солидарности с Украиной с учетом продолжающейся военной активности России у украинских границ и на оккупированных территориях.

Как выяснили немецкие журналисты, на создании военной миссии настаивают Литва, Латвия, Эстония, а также Польша, Румыния и Словакия. Кроме того, такую позицию поддерживают Швеция и Финляндия.

В материале говорится, что в конце июля руководители МИД и Минобороны Украины направили главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю секретное обращение с просьбой о ее создании.

Кроме варианта создания военной миссии, ЕС рассматривает ряд других способов усиления военного потенциала Вооруженных мил Украины. Среди них расширение консультативной миссии ЕС по реформе сектора гражданской безопасности Украины, которая существует с 2014 года.

Напомним

Россия и Беларусь в сентябре провели совместные масштабные военные учения, в томе числе вблизи украинских границ.

После завершения учений "Запад-2021" украинское командование не фиксирует массового возвращения военных РФ в места постоянной дислокации - Москва оставила в приближенных к границе Украины районах многочисленные армейские батальоны.

Темы: ЕСУкраинаРосcиявойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

COVID унес жизни более тысячи украинцев за 5 дней, 317 – за сутки

Главные новости понедельника и ночи: Pandora Papers, сбой в Facebook

Эффективность Pfizer против COVID-19 вдвое падает через полгода — исследование

Facebook и Instagram возобновляют работу

"Схемы" сообщили о нападении на их съемочную группу во время интервью с главой госбанка

Платформа Facebook не работают пять часов: возможные причины

Все новости...
ЕС
Европейский регулятор обнаружил связь между вакциной J&J и тромбозом в венах
Евростат назвал двух крупнейших производителей кофе в ЕС
Партнер "Газпрома" из ЕС ожидает затяжной сертификации "Северного потока-2"
Последние новости
08:42
В Латвии договорились усилить коронавирусные ограничения
08:22
COVID унес жизни более тысячи украинцев за 5 дней, 317 – за сутки
08:00
Главные новости понедельника и ночи: Pandora Papers, сбой в Facebook
07:24
Война на Донбассе: сутки прошли без потерь
06:40
В Facebook назвали причину шестичасового сбоя
06:08
Более 300 тысяч человек заболели COVID-19
05:10
Саакашвили озвучил условие прекращения голодовки
04:13
Боевики напали на военный отряд в Буркина-Фасо, убили 14 солдат
03:13
Эффективность Pfizer против COVID-19 вдвое падает через полгода — исследование
02:13
Китай отправил более 50 боевых самолетов в зону противовоздушной обороны Тайваня
Все новости...