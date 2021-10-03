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Кличко заговорил о проведении в Киеве боя Усик - Джошуа

Воскресенье, 3 октября 2021, 09:14
Усик и Джошуа. Фото Matchroom Boxing

Бывший чемпион мира WBC в супертяжелом весе, а ныне мэр Киева Виталий Кличко хочет, чтобы очередной бой Александра Усика и Джошуа прошел в украинской столице.

Источник: Кличко на "Свободе слова Савика Шустера", которого цитирует Укринформ

Детали: 26 сентября украинец Александр Усик победил британца Энтони Джошуа и стал новым чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO. У Джошуа сразу заговорили про реванш.

Прямая речь Кличко: "Я надеюсь, что реванш состоится в течение полугода, максимум – 8-9 месяцев. Это вопрос переговоров, мы приложим все усилия для того, чтобы он прошел в Киеве. Я убежден, что та команда, которая привела Усика к этому успеху, также сможет привести его к победе и во время боя-реванша".

Предыстория: На днях промоутер Джошуа Эдди Хирный не исключил, что бой-реванш между его подопечным и чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF Александр Усик может произойти в столице Украины.

Команда Усика заявила, что согласна на ответный бой с Энтони Джошуа в феврале на стадионе "Олимпийский" в Киеве. Однако есть опасения, что в это время года бойцам будет холодно.

Темы: спортУсикКиевВиталий Кличко
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