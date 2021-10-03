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Зеленский говорит, что обсуждал "вагнеровцев" с Лукашенко еще до их задержания

Воскресенье, 3 октября 2021, 12:06
Зеленский говорит, что обсуждал вагнеровцев с Лукашенко еще до их задержания
Задержание «вагнеровцев» в Беларуси, фото КГБ РБ

Президент Владимир Зеленский уверяет, что не осведомлен о всех деталях операции с "вагнеровцами", но об их перемещении он знал, о чем по телефону сообщил Александру Лукашенко.

Источник: брифинг президента по итогам собрания фракции "Слуга народа" в Трускавце

Детали: Журналисты канала "Прямой" поинтересовались у президента, соответствует ли действительности информация расследователей Bellingcat о том, что спецоперация по задержанию боевиков "Вагнера" провалилась после совещания в ОП. А также почему ни самого Зеленского, ни других участников того совещания до сих пор правоохранители и ВСК Рады не допросили по указанному делу.

Прямая речь Зеленского: "Мне кажется владелец вашего канала, гетман Порошенко, мне кажется, он говорил, что он принимал участие в этой операции. Мне кажется, что его надо и допрашивать...

Я не принимал участие в этой операции, я не принимаю участия в российских операциях в принципе.

Что касается этого вопроса. Мое обсуждения было с паном Лукашенко - это правда. По телефону, когда эти люди (боевики "Вагнера" - УП), насколько мне известно, автобусами заехали на территорию Беларуси. Я что-то слышал, что они там откуда-то согласно операции летели, я не знаю..."

Больше деталей: Зеленский уверяет, что в то время, когда в Беларусь заехали указаные боевики, он об этом сообщил Лукашенко телефону, а также уточнил некоторые детали, известные ему к тому времени. Лукашенко в свою очередь пообещал президенту Украины изучить этот вопрос и "сделать все возможное".

Прямая речь Зеленского: "И после этого - все".

Что предшествовало: Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко утверждал, что о приезде боевиков "Вагнера" в страну летом 2020 года его не информировал никто из Украины, а только белорусские спецслужбы. Таким образом заявления Лукашенко и Зеленского противоречат друг другу.

Напомним:

  • 29 июля 2020 в Беларуси задержали 33-х иностранных граждан, оказались боевиками "Вагнера". Они прибыли из России и поселились в санатории под Минском. Позже их вернули в Россию.
  • Согласно информации источников УП, украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ПВК Вагнера, для чего выманили их в Беларусь. Однако, по данным СМИ, операция сорвалась после того, как силовики доложили Офиса президента.

Светлана Кизилова, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ВагнерЗеленскийскандал
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