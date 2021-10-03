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"Слуги народа" соберутся, чтобы найти замену Разумкову – Зеленский

Воскресенье, 3 октября 2021, 12:46
Слуги народа соберутся, чтобы найти замену Разумкову – Зеленский
Дмитрий Разумков (фото прессслужбы ВР)

Депутатская фракция "Слуга народа" "обязательно" проведет заседание для обсуждения вопроса о кандидате на должность председателя Верховной Рады.

Источник: президент Владимир Зеленский на брифинге в воскресенье в Трускавце по итогам его встречи с членами парламентской фракции "Слуга народа", Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Касательно вопроса о Руслане Стефанчуке (первый вице-спикер, которого называают одним из кандидатов на пост спикера вместо Разумкова – ред.). Обязательно будет фракция, которая будет проговаривать, кто может быть тем или иным кандидатом монобольшинства на место спикера. В таком формате у нас всегда все происходит: если 70 голосов за ту или иную кандидатуру, за тот или иной закон, то или иное решение, мы договаривались, что все поддерживаем".

Предыстория: Депутатская фракция "Слуга народа" собрала более необходимых 150 подписей за инициирование отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады.

Зеленский заявил, что у партии "Слуга народа" миллион вопросов к Разумкову, и он уже не является членом команды.

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Темы: Разумков ДмитрийСлуга народаувольнениеЗеленский
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