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Дипломатов ЕС ограничили в России, так как их ковид-вакцины не признаны Москвой

Суббота, 30 октября 2021, 10:20
Дипломатов ЕС ограничили в России, так как их ковид-вакцины не признаны Москвой
Российские силовики, фото AFP/Getty Images

Иностранные дипломаты в России, привитые одобренными в мире вакцинами против ковида, но не признанными Москвой, не смогли получить QR-коды. В РФ такие коды выдаются только тем, кто привит российским препаратом.

Источник: материал РБК

Детали:  На фоне введения с конца октября в Москве и других городах России локдауна и системы QR-кодов, по которым вакцинированным и переболевшим коронавирусом разрешен доступ в те или иные заведения, работающие в стране иностранные дипломаты столкнулись с проблемами.

Речь идет об иностранцах, привитых одобренными ВОЗ и регуляторами ЕС и США вакцинами. Большинство из них не смогли получить российские QR-коды (сертификаты вакцинации), так как в РФ такие коды можно получить лишь после инъекции "Спутника V" или другого российского препарата, названного разработчиком вакциной против коронавируса.

Как сообщили РБК три источника в иностранных дипмиссиях, ряд посольств западных стран направили в российское внешнеполитическое ведомство коллективное письмо с просьбой оказать содействие в выдаче QR-кодов дипломатам.

В представительстве Евросоюза в России РБК подтвердили, что в МИД РФ были направлены различные запросы, в том числе от имени стран — членов ЕС.

Дословно представительство ЕС в РФ: "Первоначально министерство (российский МИД – ред.) отреагировало положительно, и некоторые дипломаты получили QR-коды. Однако позднее подход министерства изменился, получить QR-коды стало невозможно. Мы продолжаем поддерживать контакт с министерством по этому вопросу, но, к сожалению, удовлетворительного решения пока найти не удалось".

Больше деталей: Проблемы у иностранных дипломатов возникли потому что РФ не признает цифровые ковид-сертификаты Евросоюза. А в России в связи со всплеском коронавируса ввели жесткие карантинные ограничения, при этом некоторые послабления сделаны людям с российскими QR-кодами.

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинациядипломатические отношениялокдаунРосcияЕС
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